Античное предместье: в Херсонесе исследовали южный пригород древнего полиса

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Специалисты изучили неисследованные ранее территории Херсонеса Таврического. В Южном пригороде древнего полиса, где более века располагались закрытые военные объекты, завершилась археологическая экспедиция. Сотрудники Государственного Эрмитажа, Института археологии РАН и Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» с февраля по август 2020 года проводили раскопки в буферной зоне объекта всемирного наследия. 

Территория выделена для строительства новых зданий проектируемого «Историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Участок примыкает к полису с юга и расположен сразу за пределами городских стен. В предыдущий раз раскопки здесь проводились 130 лет назад, с 1890 по 1893 гг.

«В настоящее время Министерство обороны России постепенно освобождает данные территории для создания «Историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Проект создания парка открывает неожиданные перспективы продвижения археологических исследований на ранее недоступные участки», – отметили в Институте археологии РАН.

Учёные обнаружили вырубленные в скале склепы эллинистического и римского времени, хозяйственные и производственные помещения, новые оборонительные стены, цистерны для воды. 

Погребение в скальном гроте, IX–X вв.

Античное предместье: в Херсонесе исследовали южный пригород древнего полиса

Склеп III–V вв. н.э.

Археологи собрали большую коллекцию чернолаковой, краснолаковой и поливной керамики, металлические, стеклянные, каменные и костяные изделия. Найдено более 600 монет, в том числе экземпляры из серебра и золота. К редким находкам относятся свинцовые печати византийских чиновников, славянская серьга-лунница, золотые монеты византийских императоров Артавазда (743 г.) и Константина X Дуки (1059-1067 гг.).

Античное предместье: в Херсонесе исследовали южный пригород древнего полиса

Фрагмент мраморного надгробия с изображением женской головы, I–II вв.

Античное предместье: в Херсонесе исследовали южный пригород древнего полиса

Монета. Золото. Османская Империя. Абдул–Меджид (1843 г.)

Античное предместье: в Херсонесе исследовали южный пригород древнего полиса

Свинцовая печать главного логофета, императорского протоспафария Епифания, Византийская империя, IX в.

Античное предместье: в Херсонесе исследовали южный пригород древнего полиса

Монета. Золото. Византийская Империя. Император Артавазд (743 г.)

Античное предместье: в Херсонесе исследовали южный пригород древнего полиса

Монета. Золото. Византийская Империя. Император Константин X Дука (1059–1067гг.)

Исследователям удалось обнаружить расположение первых раскопок основателя музея Карла Казимировича Косцюшко-Валюжинича – до этого учёные предполагали, что оно находилось в ста метрах севернее.

Античное предместье: в Херсонесе исследовали южный пригород древнего полиса

Склеп №23. Раскопки 2020 г.

Античное предместье: в Херсонесе исследовали южный пригород древнего полиса

Склеп №23, раскопанный в 1891 г. К.К. Косцюшко-Валюжиничем. Архивные материалы

Археологи установили, что южный пригород Херсонеса горожане использовали во все времена существования полиса. В пору расцвета города, в эллинистическое время, здесь располагались производственные и хозяйственные сооружения, а в первые века нашей эры и в начале средневековья – городской некрополь. Археологам удалось обнаружить семейные усыпальницы – склепы и одиночные погребения в грунтовых могилах.

Античное предместье: в Херсонесе исследовали южный пригород древнего полиса

Погребальные и производственные комплексы IV–III вв. до н.э. – Х в. н.э.

Античное предместье: в Херсонесе исследовали южный пригород древнего полиса

Ранневизантийский склеп, V–VII вв. н.э.

В конце X – начале XI веков новые захоронения полностью переместились на территорию города, а на месте бывшего некрополя вновь возникли жилые и хозяйственные постройки, в том числе винодавильня. В низинной части Херсонесской балки и на противоположном от города восточном склоне располагались террасы – сады и огороды горожан. Пригород защищала отдельная оборонительная стена, остатки которой найдены на расстоянии 300 метров от известных ранее оборонительных сооружений города.

Античное предместье: в Херсонесе исследовали южный пригород древнего полиса

Винодельня с тарапаном, X–XI вв.

Античное предместье: в Херсонесе исследовали южный пригород древнего полиса

Фортификационная стена, X–XI вв.

В результате исследований археологов выявлен и поставлен на учёт новый объект культурного наследия Севастополя – «Южный пригород древнего города «Херсонес Таврический».

Фото: archaeolog.ru

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