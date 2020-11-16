Античное предместье: в Херсонесе исследовали южный пригород древнего полиса

Специалисты изучили неисследованные ранее территории Херсонеса Таврического. В Южном пригороде древнего полиса, где более века располагались закрытые военные объекты, завершилась археологическая экспедиция. Сотрудники Государственного Эрмитажа, Института археологии РАН и Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» с февраля по август 2020 года проводили раскопки в буферной зоне объекта всемирного наследия.

Территория выделена для строительства новых зданий проектируемого «Историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Участок примыкает к полису с юга и расположен сразу за пределами городских стен. В предыдущий раз раскопки здесь проводились 130 лет назад, с 1890 по 1893 гг.

«В настоящее время Министерство обороны России постепенно освобождает данные территории для создания «Историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Проект создания парка открывает неожиданные перспективы продвижения археологических исследований на ранее недоступные участки», – отметили в Институте археологии РАН.

Учёные обнаружили вырубленные в скале склепы эллинистического и римского времени, хозяйственные и производственные помещения, новые оборонительные стены, цистерны для воды.

Погребение в скальном гроте, IX–X вв.

Склеп III–V вв. н.э.

Археологи собрали большую коллекцию чернолаковой, краснолаковой и поливной керамики, металлические, стеклянные, каменные и костяные изделия. Найдено более 600 монет, в том числе экземпляры из серебра и золота. К редким находкам относятся свинцовые печати византийских чиновников, славянская серьга-лунница, золотые монеты византийских императоров Артавазда (743 г.) и Константина X Дуки (1059-1067 гг.).

Фрагмент мраморного надгробия с изображением женской головы, I–II вв.

Монета. Золото. Османская Империя. Абдул–Меджид (1843 г.)

Свинцовая печать главного логофета, императорского протоспафария Епифания, Византийская империя, IX в.

Монета. Золото. Византийская Империя. Император Артавазд (743 г.)

Монета. Золото. Византийская Империя. Император Константин X Дука (1059–1067гг.)

Исследователям удалось обнаружить расположение первых раскопок основателя музея Карла Казимировича Косцюшко-Валюжинича – до этого учёные предполагали, что оно находилось в ста метрах севернее.

Склеп №23. Раскопки 2020 г.

Склеп №23, раскопанный в 1891 г. К.К. Косцюшко-Валюжиничем. Архивные материалы

Археологи установили, что южный пригород Херсонеса горожане использовали во все времена существования полиса. В пору расцвета города, в эллинистическое время, здесь располагались производственные и хозяйственные сооружения, а в первые века нашей эры и в начале средневековья – городской некрополь. Археологам удалось обнаружить семейные усыпальницы – склепы и одиночные погребения в грунтовых могилах.

Погребальные и производственные комплексы IV–III вв. до н.э. – Х в. н.э.

Ранневизантийский склеп, V–VII вв. н.э.

В конце X – начале XI веков новые захоронения полностью переместились на территорию города, а на месте бывшего некрополя вновь возникли жилые и хозяйственные постройки, в том числе винодавильня. В низинной части Херсонесской балки и на противоположном от города восточном склоне располагались террасы – сады и огороды горожан. Пригород защищала отдельная оборонительная стена, остатки которой найдены на расстоянии 300 метров от известных ранее оборонительных сооружений города.

Винодельня с тарапаном, X–XI вв.

Фортификационная стена, X–XI вв.

В результате исследований археологов выявлен и поставлен на учёт новый объект культурного наследия Севастополя – «Южный пригород древнего города «Херсонес Таврический».

Фото: archaeolog.ru