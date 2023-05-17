Антоновка на зиму – это отличный продукт для приготовления аппетитных домашних заготовок для длительного хранения. Из насыщенных по вкусу яблок получаются яркие компоты, соки и другие угощения для всей семьи. Используйте нашу проверенную кулинарную подборку из пяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Моченые яблоки антоновка на зиму

Моченые яблоки антоновка на зиму порадуют вас невероятной сочностью и насыщенным вкусом. Это идеальное угощение для всей семьи в холодное время года. Заготовить яблоки таким способом несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

На три 3-х литровые банки.

Ингредиенты –+9 л.

Яблоки 5 кг (Антоновка)

Сахар-песок 200 гр.

Соль 1 ст.л.

Мед 2 ст.л.

Вода 5 л.

Шаги 5 д.

Как заготовить яблоки антоновка на зиму? Сперва нужно промыть плоды под водой. Яблоки выкладываем в чистые банки. Сперва кладем большие плоды, после – поменьше. Подготовим остальные ингредиенты из списка. В холодную чистую воду высыпаем ложку соли. Также сюда отправляем указанное количество сахара. Добавляем мед и хорошо перемешиваем содержимое. Полученной заправкой заливаем яблоки в банках. Прикрываем крышками и ставим в большой таз, так как в процессе брожения будет выходить вода через верх. Остаток заливки выливаем в свободную банку и ставим в холодильник. Она еще может пригодиться. Оставляем яблоки при комнатной температуре. Дальше закрываем капроновыми крышками. При необходимости, доливаем заливку. Ставим на хранение в прохладное место. Плоды будут полностью готовы к употреблению уже через 1-1,5 месяца. Моченые яблоки антоновка на зиму готовы.

Варенье из антоновки на зиму

Варенье из антоновки на зиму – это сочное и ароматное лакомство, которое прекрасно дополнит домашнее чаепитие или выпечку. Такой продукт несложно приготовить для длительного хранения. Используйте для этого проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 день

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Яблоки антоновка – 1 кг.

Сахар – 1,2 кг.

Сода – 1ч.л./ 1 л. воды.

Сода – 2 ч.л./ 1 л. воды.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чтобы приготовить варенье из антоновки на зиму, первым делом промываем яблоки. Кожуру снимаем по желанию.

Шаг 2. Разделываем плоды на дольки, удаляя сердцевину. Погружаем их в соленый раствор (смесь воды и соли). Это избавит продукт от потемнения. После промываем дольки и вымачиваем их в содовом растворе 5 минут. Это не даст им развариться.

Шаг 3. Снова промываем яблоки и засыпаем их сахаром. Оставляем до обильного выделения сока.

Шаг 4. Ставим заготовку на плиту и доводим до кипения.

Шаг 5. Варим по 5 минут, после закипания, в три подхода. Между подходами выдерживаем 6 часов.

Шаг 6. Дальше аппетитное угощение переливаем в стерильные банки и закрываем крышками. Остужаем заготовки и уносим на хранение.

Шаг 7. Варенье из антоновки на зиму готово!

Компот из антоновки на зиму на 3 литровую банку

Компот из антоновки на зиму на 3-х литровую банку – это универсальная заготовка, которая точно не задержится на ваших полках. Напиток из яблок такого сорта отличается насыщенным вкусом и удивительным ароматом. Обязательно попробуйте приготовить по нашему пошаговому рецепту.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Яблоки антоновка – 1 кг.

Сахар – 250 гр.

Сахар ванильный – 0,5 ч.л.

Вода – 2 л.

Гвоздика – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим нужные продукты для заготовки компота из антоновки на зиму на 3-х литровую банку.

Шаг 2. Яблоки хорошо промываем и делим на дольки, аккуратно удаляя сердцевину.

Шаг 3. Выливаем два литра воды в кастрюлю. Добавляем сюда два вида сахара и гвоздику.

Шаг 4. Кипятим содержимое пару минут.

Шаг 5. Погружаем сироп яблочные дольки. Провариваем около пяти минут.

Шаг 6. Хорошо промываем банку, стерилизуем ее над паром. Кипятим крышку.

Шаг 7. Яблоки перекладываем ложкой в подготовленную банку. Заливаем оставшимся маринадом.

Шаг 8. Прикрываем наполненную банку крышкой. Ставим в кастрюлю с водой и полотенцем на дне. Стерилизуем после закипания воды около 20-25 минут. После закатываем и остужаем.

Шаг 9. Компот из антоновки на зиму на 3-х литровую банку готов. Уносите на хранение!

Повидло из яблок антоновка

Повидло из яблок антоновка – это невероятно вкусное и ароматное угощение, которое дополнит семейное чаепитие или домашнюю выпечку. Такой продукт несложно приготовить для длительного хранения. Берите на заметку проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3,5 л.

Ингредиенты:

Яблоки антоновка – 3 кг.

Сахар – 1,8 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для густого повидла из яблок антоновка первым делом промываем плоды и разделяем их на дольки, аккуратно удаляя сердцевину.

Шаг 2. Дальше яблочные дольки натираем на крупной терке.

Шаг 3. Выкладываем продукт в кастрюлю и засыпаем сахаром. Оставляем на 20 минут для выделения сока.

Шаг 4. Доводим до кипения на умеренном огне и после томим около 20 минут. В процессе массу постоянно помешиваем.

Шаг 5. Разливаем угощение по стерилизованным банкам.

Шаг 6. Закатываем их и оставляем до полного остывания при комнатной температуре. После храним в прохладном помещении.

Шаг 7. Повидло из яблок антоновка готово!

Сок из антоновки на зиму через соковыжималку

Сок из антоновки на зиму через соковыжималку – это яркая заготовка, которая точно понравится вашим домашним. Натуральный напиток из яблок такого сорта отличается насыщенным вкусом и приятным фруктовым ароматом. Обязательно попробуйте приготовить по нашему пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Яблоки антоновка – 3 кг.

Сахар – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем яблоки для заготовки домашнего сока из антоновки на зиму через соковыжималку.

Шаг 2. Разрезаем антоновку на дольки, удаляя сердцевину.

Шаг 3. Пропускаем очищенные дольки через соковыжималку.

Шаг 4. Полученную жидкость переливаем в большой таз или кастрюлю.

Шаг 5. Ставим заготовку на огонь и ждем образования пенки. Убираем с плиты и снимаем пенку.

Шаг 6. Высыпаем в сок сахар после того, как уберем всю пену.

Шаг 7. Снова ставим на плиту и нагреваем до появления пузырьков.

Шаг 8. Выключаем огонь и сразу разливаем угощение по стерилизованным банкам.

Шаг 9. Закатываем. Переворачиваем вверх дном, укутываем пледом и оставляем до полного остывания.

Шаг 10. Сок из антоновки на зиму через соковыжималку готов. Уносите на хранение.