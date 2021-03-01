АО «ВАД» открыло сезон укладки асфальта в Крыму

С началом весны акционерное общество «ВАД» открыло сезон укладки асфальта в Крыму. Строительная техника заработала на участке трассы «Симферополь – Евпатория» в районе села Скворцово. Его ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». До начала курортного сезона времени достаточно, а машин на трассе мало, поэтому её не перекрывали.

На месте проведения ремонта регулировщики поочерёдно пропускают транспортные потоки. На участке протяжённостью 5,5 километров уложат два слоя асфальтобетона, обустроят площадки под остановки автобусов и отремонтируют тротуары. На обочинах оборудуют укрепительные полосы. Также АО акционерное общество «ВАД» заасфальтирует участок протяженностью три километра в районе села Родниковое на подъезде к Симферопольскому аэропорту. Ремонт на этих объектах планируют закончить до 30 июня.