Апельсиновое масло: как приготовить невероятно вкусное дополнение к чаю

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Цитрусовый вкус, бархатистая текстура и яркий цвет такого масла никого не оставят равнодушными.

Апельсиновое масло – продукт, который пробовали далеко не все. Яркий цвет, бархатистая текстура, невероятный насыщенный вкус апельсина и питательность обычного масла дают невероятный микс. Приготовить такое масло очень просто в домашних условиях. Своим рецептом поделилась кулинарный блогер Ангелина. Предлагаем испытать этот рецепт и удивить близких и друзей необычным дополнением к чаепитию.

Ингредиенты:

  • сок двух апельсинов;
  • цедра двух апельсинов;
  • сахар – 100 гр;
  • яйца – 4 шт;
  • соль – щепотка;
  • кукурузный крахмал – 1 ч. л;
  • масло сливочное — 90 гр.

Способ приготовления:

С апельсинов снять цедру и выжать сок. В сотейник с толстым дном всыпать сахар, добавить яйца, соль, крахмал, перемешать венчиком. Добавить сок и цедру апельсинов.

Варить, постоянно помешивая, пока не загустеет. Затем в получившуюся массу добавить сливочное масло, размешать до однородности.

Снять с огня, процедить через сито, разлить по баночкам.

Ранее Фокус писал, как приготовить очень вкусный апельсиновый пирог к чаю или кофе.

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