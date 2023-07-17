Апельсиновое масло: как приготовить невероятно вкусное дополнение к чаю

Цитрусовый вкус, бархатистая текстура и яркий цвет такого масла никого не оставят равнодушными.

Апельсиновое масло – продукт, который пробовали далеко не все. Яркий цвет, бархатистая текстура, невероятный насыщенный вкус апельсина и питательность обычного масла дают невероятный микс. Приготовить такое масло очень просто в домашних условиях. Своим рецептом поделилась кулинарный блогер Ангелина. Предлагаем испытать этот рецепт и удивить близких и друзей необычным дополнением к чаепитию.

Ингредиенты:

сок двух апельсинов;

цедра двух апельсинов;

сахар – 100 гр;

яйца – 4 шт;

соль – щепотка;

кукурузный крахмал – 1 ч. л;

масло сливочное — 90 гр.

Способ приготовления:

С апельсинов снять цедру и выжать сок. В сотейник с толстым дном всыпать сахар, добавить яйца, соль, крахмал, перемешать венчиком. Добавить сок и цедру апельсинов.

Варить, постоянно помешивая, пока не загустеет. Затем в получившуюся массу добавить сливочное масло, размешать до однородности.

Снять с огня, процедить через сито, разлить по баночкам.

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