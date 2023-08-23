Описание приготовления:
Обязательно счищайте с апельсинов белую часть, она придает неприятную горечь. Хранить чатни нужно в закрытом виде в холодильнике.
Основной ингредиент: Фрукты / Апельсин Блюдо: Соусы / Чатни География кухни: Индийская / Восточная
Состав / Ингредиенты:
- Апельсин 2 Штуки
- Яблоко 1 Штука
- Сахар 1/2 Стакана
- Имбирь молотый 1 Чайная ложка
- Корица молотая 1 Чайная ложка
- Гвоздика 2 Штуки
- Вода 1/2 Стакана
- Сок лимона 1/2 Штуки
- Чеснок 1 Зубчик
Количество порций 4
Калорийность
84 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
20 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Апельсиновый чатни»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления апельсинового чатни. Фрукты тщательно вымойте и вытрите.
С апельсинов срежьте корку вместе с белой частью. Мякоть порежьте на кусочки и выложите в кастрюлю с толстым дном.
Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, порежьте кубиком, как и апельсины. Добавьте яблоко в кастрюлю.
Влейте к фруктам воду, всыпьте имбирь и варите на медленном огне в течение 20 минут, перемешивая.
Добавьте в кастрюлю сахар, корицу и гвоздику. Варите на медленном огне еще 30 минут, перемешивая.
Влейте в чатни лимонный сок и измельченный чеснок. Все перемешайте и варите еще 5 минут. Снимите кастрюлю с огня, дайте настояться в течение 4 часов и подавайте.
Приятного аппетита!