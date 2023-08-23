Описание приготовления:

Обязательно счищайте с апельсинов белую часть, она придает неприятную горечь. Хранить чатни нужно в закрытом виде в холодильнике.

Основной ингредиент: Фрукты / Апельсин Блюдо: Соусы / Чатни География кухни: Индийская / Восточная

Состав / Ингредиенты:

Апельсин 2 Штуки

Яблоко 1 Штука

Сахар 1/2 Стакана

Имбирь молотый 1 Чайная ложка

Корица молотая 1 Чайная ложка

Гвоздика 2 Штуки

Вода 1/2 Стакана

Сок лимона 1/2 Штуки

Чеснок 1 Зубчик

Количество порций 4

Калорийность

84 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Апельсиновый чатни»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления апельсинового чатни. Фрукты тщательно вымойте и вытрите.

С апельсинов срежьте корку вместе с белой частью. Мякоть порежьте на кусочки и выложите в кастрюлю с толстым дном.

Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, порежьте кубиком, как и апельсины. Добавьте яблоко в кастрюлю.

Влейте к фруктам воду, всыпьте имбирь и варите на медленном огне в течение 20 минут, перемешивая.

Добавьте в кастрюлю сахар, корицу и гвоздику. Варите на медленном огне еще 30 минут, перемешивая.

Влейте в чатни лимонный сок и измельченный чеснок. Все перемешайте и варите еще 5 минут. Снимите кастрюлю с огня, дайте настояться в течение 4 часов и подавайте.

Приятного аппетита!