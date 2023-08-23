Апельсиновый чатни

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Описание приготовления:

Обязательно счищайте с апельсинов белую часть, она придает неприятную горечь. Хранить чатни нужно в закрытом виде в холодильнике.
Основной ингредиент: Фрукты / Апельсин Блюдо: Соусы / Чатни География кухни: Индийская / Восточная

Состав / Ингредиенты:

  • Апельсин 2 Штуки
  • Яблоко 1 Штука
  • Сахар 1/2 Стакана
  • Имбирь молотый 1 Чайная ложка
  • Корица молотая 1 Чайная ложка
  • Гвоздика 2 Штуки
  • Вода 1/2 Стакана
  • Сок лимона 1/2 Штуки
  • Чеснок 1 Зубчик

Количество порций 4

Калорийность

84 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Апельсиновый чатни»

Апельсиновый чатни

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления апельсинового чатни. Фрукты тщательно вымойте и вытрите.

Апельсиновый чатни

С апельсинов срежьте корку вместе с белой частью. Мякоть порежьте на кусочки и выложите в кастрюлю с толстым дном.

Апельсиновый чатни

Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, порежьте кубиком, как и апельсины. Добавьте яблоко в кастрюлю.

Апельсиновый чатни

Влейте к фруктам воду, всыпьте имбирь и варите на медленном огне в течение 20 минут, перемешивая.

Апельсиновый чатни

Добавьте в кастрюлю сахар, корицу и гвоздику. Варите на медленном огне еще 30 минут, перемешивая.

Апельсиновый чатни

Влейте в чатни лимонный сок и измельченный чеснок. Все перемешайте и варите еще 5 минут. Снимите кастрюлю с огня, дайте настояться в течение 4 часов и подавайте.

Апельсиновый чатни

Приятного аппетита!

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