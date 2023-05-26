Аппетитные сальники из говяжьей печени

Сальник — это жировая сетка брюшины, которая начинается от желудка и заканчивается нижней частью брюшной полости. Сальниками также называют традиционное украинское блюдо, приготовленное из печени и жировой пленки животного. Кто пробовал эту вкуснятину, тот всё поймет. Получается так аппетитно, что просто за уши не оттащить!

Сальники из говяжьей печени обязательно подают горячим, а в качестве гарнира используют картошку или гречневую кашу. Во время приготовления сетка не только не дает вытечь наружу сокам, но и попутно обогащает блюдо содержащимся в ней жиром. Сочные сальники прекрасно гармонируют со сметаной или грибным соусом, рецепт которого я бонусом прикрепляю под шагами приготовления.

Сальники из говяжьей печени: советы по приготовлению

Сальную сетку можно запросто найти у мясников на рынке, а приготовленные с ней блюда определенно стоят затраченных усилий. Чтобы приготовить удачные сальники, печень необходимо заранее замочить в воде (молоке) минимум на 2 часа, после чего тщательно очистить ее от пленок и протоков. Если вы любитель всего острого, в печеночную заготовку можно добавить под сальник немного красного перца.

Ингредиенты

Жировая сетка1 шт. Печень говяжья600 г Сало50 г Лук1 шт. Соль1 ч. л. Черный перец (молотый)1 ч. л. Чесночный порошок1 ч. л. Чеснок3 зуб. Подсолнечное масло3 ст. л. Вода50 мл

Приготовление

Промойте пленку в холодной воде, выложите ее на разделочную доску. Нарежьте на кусочки подходящего размера. Говяжью печень очистите от всего лишнего. Нарежьте печень и сало, а затем переместите в мясорубку. Далее измельчите в ней нарезанные печень, сало и лук. Получившийся фарш посолите, поперерчите по вкусу, добавьте сушеный чеснок и несколько зубчиков пропущенного через пресс свежего чеснока. Перемешайте всё до однородности. Фарш получается довольно жидким, но так и должно быть. Наполните заготовкой подготовленные листы сальной сетки (достаточно столовой ложки). Заверните сальники в пленку, как голубцы в капустный лист. Выложите блюдо на разогретую сковороду швом вниз. Обжаривайте заготовки в большом количестве масла с двух сторон, пока не зарумянятся. Затем переложите всё на тарелку, сливая масло. Добавьте в сковороду немного воды и тушите сальники под крышкой еще около 10 минут.

Делюсь рецептом вкуснейшего грибного соуса: шампиньоны или другие грибочки (можно замороженные) помойте, нарежьте пластинками и обжарьте до полуготовности. Добавьте репчатый лук и еще потушите до готовности. Затем идет сливочное масло, соль, перец и любимая зелень. Добавьте сливки и взбейте всё блендером! Такой пикантный соус подойдет буквально к чему угодно!