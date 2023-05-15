Сегодня редакция «Со Вкусом» поделится с вами рецептом страпачек, элементарного блюда, которым при минимальных затратах можно накормить целую компанию. Часто эти, так называемые, мини-галушки подают к столу с салом и жареным луком. Реже — с тушеной капустой, домашней брынзой или белыми грибами.

Аппетитные страпачки из картофеля просто идеально подходят в качестве гарнира для семейных застолий. А вот их приготовление не займет у вас много времени, зато вы здорово разбавите свое ежедневное меню. Это блюдо уже много лет греет столы в домах Закарпатья. И, поверьте, не зря! Страпачки делаются просто, легко, а главное из — из доступных дешевых продуктов.

Аппетитные страпачки из картофеля: секреты приготовления

Традиционные страпачки обладают очень мягким и приятным вкусом. При этом готовое блюдо идеально сочетается с жареными шкварками и подсоленным луком. Вы можете формировать страпачки чайной ложкой — по аналогии с украинскими клецками, либо же с помощью терки. В последнем случае картофельные заготовки получатся более мельче, соответственно, мягче.

Ингредиенты

Картофель760 г Молоко100 г Соль по вкусу Яйцо1 шт. Пшеничная мука250 г Сало100 г Лук2 шт.

Приготовление

Молоко налейте в сотейник, поставьте на огонь и доведите до кипения. Картофель очистите и нарежьте. Потом натрите овощ на терке (как для драников) или пропустите через комбайн. Выложите картошку на сито и дайте стечь лишней жидкости. Затем пересыпьте картофельную массу в миску и залейте кипящим молоком. Быстро перемешайте.Добавьте соль, яйцо и понемногу всыпайте муку. Смотрите по состоянию теста, может понадобиться и чуть больше муки. По консистенции тесто должно получиться, как густая сметана. Поставьте на огонь сковороду, выложите нарезанное сало и жарьте его до состояния шкварок. Поставьте на огонь кастрюлю с водой, добавьте соль. Когда вода закипит, отщипывайте от теста кусочек и быстро бросьте в воду. Если заготовка хорошо держит форму и не расползается, значит густота теста нормальная. Если расползается, добавьте еще муки. К шкваркам выложите нарезанный лук и жарьте всё вместе еще несколько минут. В это время не забывайте бросать страпачки в кипящую воду. После того как мини-галушки начинают всплывать, дайте им поварится еще около 2 минут.

Готовые страпачки смешайте с большей частью зажаркой, меньшую — красиво выложите сверху. По желанию приправьте блюдо копченой паприкой и рубленной зеленью. На стол такие мини-галушки подаются со сметаной или густым йогуртом. А вот, как сделать варенье без сахара по закарпатскому методу, можете прочесть здесь.