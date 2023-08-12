Аппетитный куриный шашлык – хит летнего сезона: как его приготовить с овощами

Еще не успели устроить отдых на природе в кругу друзей? Тогда День молодежи – прекрасная возможность это наверстать и собрать всех на барбекю с аппетитным шашлыком из курятины.

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Международный день молодежи отмечают 12 августа, информирует 24 Канал. В 2023 году эта дата приходится на субботу, поэтому каждый сможет отложить будничные дела и приобщиться к отдыху под открытым небом.

К теме Отдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощами

С «Аппетитной» все АП! И готово

Но не стоит думать, что подготовка к барбекю – непосильное дело, ведь благодаря важному лайфхаку каждый сможет организовать отдых со вкусными блюдами всего в считанные минуты. Весь секрет – в ТМ «Наша Ряба Аппетитная», которая покорила украинцев не только большим выбором свежо маринованной курочки, но и простотой ее приготовления.

Так, хитом летнего сезона являются куриные шашлыки. Тем, кто предпочитает более пикантные маринады, рекомендуем остановить выбор на шашлыке из мяса бедра, сочетающего кислинку томатов и пряность базилика. В то же время, ценители классики найдут в линейке бренда шашлык из филе со вкусом зелени и лука.

При этом в ТМ «Наша Ряба Аппетитная» позаботились, чтобы качественная курочка уже была разделена на нужные кусочки, а специи гармонично дополняли их. Так что все, что вам останется сделать – это достать свежо маринованное мясо из упаковки, и отправить его на мангал. Если погода испортится – не расстраивайтесь: сочный шашлык с корочкой можно приготовить и в духовке.

Как это сделать и какие сезонные овощи создадут идеальное комбо с курятиной – делимся в пошаговых рецептах.

Рецепт куриного шашлыка со сладким перцем

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4

Куриный шашлык с красным перцем – идеальное комбо / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– шашлык из филе «Зелень и лук» ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;

– 1 красный сладкий перец;

– 1 желтый сладкий перец;

– 2 столовые ложки масла;

– любимая зелень по вкусу;

– соль по вкусу;

– большие шпажки или шампуры.

Приготовление:

Моем перцы и очищаем серединки от косточек. Нарезаем их произвольными кусочками и смазываем растительным маслом. По желанию сдабриваем солью. На шпажки или шампуры нанизываем шашлык из филе, чередуя мясо с перцами. Запекаем на мангале 25 минут или в разогретой духовке при 180 градусах 30 минут. Перед подачей посыпаем мелко нарезанной любимой зеленью (петрушкой, кинзой, зеленым луком или базиликом).

Рецепт куриного шашлыка с овощами

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4

Приготовьте куриный шашлык с овощами / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– шашлык из мяса бедра без кожи «Томат и базилик» ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;

– 1 цукини;

– 1 сладкий перец;

– 1 репчатый лук;

– масло;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– шпажки или шампуры.

Приготовление:

Моем и очищаем овощи. Нарезаем цукини и лук кольцами, а перец – средними кусочками. Смазываем овощи в масле со специями (солью и перцем). На шпажки или шампуры нанизываем свежо маринованный шашлык из мяса бедра. Чередуем его с луком, цукини и перцем. Запекаем блюдо в разогретой духовке при 180 градусах 30 минут или на мангале 25 минут. Подаем шашлыки с любимыми соусами и свежим овощным салатом.

Приятного аппетита!