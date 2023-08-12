Рецепты Аппетитный куриный шашлык – хит летнего сезона: как его приготовить с овощами По Admin - 12 августа, 2023 0 33 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Еще не успели устроить отдых на природе в кругу друзей? Тогда День молодежи – прекрасная возможность это наверстать и собрать всех на барбекю с аппетитным шашлыком из курятины. НОВОСТИ ВКУСНО Международный день молодежи отмечают 12 августа, информирует 24 Канал. В 2023 году эта дата приходится на субботу, поэтому каждый сможет отложить будничные дела и приобщиться к отдыху под открытым небом. К теме Отдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощами С «Аппетитной» все АП! И готово Но не стоит думать, что подготовка к барбекю – непосильное дело, ведь благодаря важному лайфхаку каждый сможет организовать отдых со вкусными блюдами всего в считанные минуты. Весь секрет – в ТМ «Наша Ряба Аппетитная», которая покорила украинцев не только большим выбором свежо маринованной курочки, но и простотой ее приготовления. Так, хитом летнего сезона являются куриные шашлыки. Тем, кто предпочитает более пикантные маринады, рекомендуем остановить выбор на шашлыке из мяса бедра, сочетающего кислинку томатов и пряность базилика. В то же время, ценители классики найдут в линейке бренда шашлык из филе со вкусом зелени и лука. При этом в ТМ «Наша Ряба Аппетитная» позаботились, чтобы качественная курочка уже была разделена на нужные кусочки, а специи гармонично дополняли их. Так что все, что вам останется сделать – это достать свежо маринованное мясо из упаковки, и отправить его на мангал. Если погода испортится – не расстраивайтесь: сочный шашлык с корочкой можно приготовить и в духовке. Как это сделать и какие сезонные овощи создадут идеальное комбо с курятиной – делимся в пошаговых рецептах. Рецепт куриного шашлыка со сладким перцем Время: 35 минут Порции: 4 Куриный шашлык с красным перцем – идеальное комбо / Фото Shutterstock Ингредиенты: – шашлык из филе «Зелень и лук» ТМ «Наша Ряба Аппетитная»; – 1 красный сладкий перец; – 1 желтый сладкий перец; – 2 столовые ложки масла; – любимая зелень по вкусу; – соль по вкусу; – большие шпажки или шампуры. Приготовление: Моем перцы и очищаем серединки от косточек. Нарезаем их произвольными кусочками и смазываем растительным маслом. По желанию сдабриваем солью. На шпажки или шампуры нанизываем шашлык из филе, чередуя мясо с перцами. Запекаем на мангале 25 минут или в разогретой духовке при 180 градусах 30 минут. Перед подачей посыпаем мелко нарезанной любимой зеленью (петрушкой, кинзой, зеленым луком или базиликом). Рецепт куриного шашлыка с овощами Время: 35 минут Порции: 4 Приготовьте куриный шашлык с овощами / Фото Shutterstock Ингредиенты: – шашлык из мяса бедра без кожи «Томат и базилик» ТМ «Наша Ряба Аппетитная»; – 1 цукини; – 1 сладкий перец; – 1 репчатый лук; – масло; – соль по вкусу; – черный молотый перец по вкусу; – шпажки или шампуры. Приготовление: Моем и очищаем овощи. Нарезаем цукини и лук кольцами, а перец – средними кусочками. Смазываем овощи в масле со специями (солью и перцем). На шпажки или шампуры нанизываем свежо маринованный шашлык из мяса бедра. Чередуем его с луком, цукини и перцем. Запекаем блюдо в разогретой духовке при 180 градусах 30 минут или на мангале 25 минут. Подаем шашлыки с любимыми соусами и свежим овощным салатом. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Что нельзя употреблять в Петров пост – календарь питанияНикогда не ешьте это с молоком, или как вкусно позавтракать без вреда для здоровьяДля летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и сыромОтдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощамиВкусно вместе с «Бащинским»: готовим летние салаты для идеального обеда или ужина