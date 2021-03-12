Априори клиника эстетической медицины и салон красоты

Не употребляйте жидкую консистенцию

Из-за этого воздействия элементов длинные волосы могут потребовать большего внимания и большего количества продуктов. Цель номер один — увлажнять волосы на каждом этапе, чтобы волосы оставались эластичными и мягкими.

Начните с очищающего средства без моющих средств, которое не вызовет дефицита влаги. Это означает пересмотр отношения к традиционному шампуню.

Сохранение натуральных масел в волосах означает поддержание их защитного барьера, позволяя коже головы расслабиться, что означает уменьшение жирности волос, уменьшение ломкости волос, более стойкий цвет волос и общий блеск и здоровье. Тут вы можете воспользоваться услугами эстетической медицины и салон красоты.

Поддерживайте длинные волосы в хорошем состоянии

Чем более гладкими и свободными будут ваши волосы перед расчесыванием или укладкой, тем лучше. Кондиционирующие продукты являются ключевыми для длинных волос, как в душе, так и на улице. Но перед нанесением любого кондиционирующего средства, несмываемого или нет, осторожно отожмите как можно больше воды с волос, чтобы средства проникли и доставили влагу в более глубокие слои.

Используйте сухой шампунь, чтобы избежать чрезмерного мытья головы

В общем, волосы следует мыть реже, чем думает большинство людей, поскольку частое мытье шампунем традиционным шампунем — лучший способ обеспечить высыхание волос и поврежденную кожу головы. Сухой шампунь для волос может обезжиривать волосы между мытьем. Не полагайтесь на него слишком сильно, потому что накопление на коже головы может повлиять на волосяные фолликулы, привести к выпадению волос и потенциально уменьшить диаметр каждой пряди волос по мере их роста или замедлить рост волос в целом.

Избегайте горячих инструментов при укладке

Горячие инструменты — щипцы для завивки, утюжки и фены — разрушают структуру ваших волос при высоких температурах, чтобы их можно было изменить в соответствии с вашими желаниями. Ежедневная тепловая укладка не идеальна для длинных волос, а для случайного изменения текстуры — кудрявые волосы с прямыми волосами или наоборот — важно, чтобы вы использовали продукт, который покрывает пряди волос и защищает их от тепла.