Аптеки России испытывают серьёзный дефицит лекарств для борьбы с COVID-19

Российские аптеки испытывают серьёзный дефицит лекарств, рекомендованных Министерством здравоохранения для борьбы с коронавирусом. Об этом президенту Владимиру Путину доложил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов. Для объективной оценки ситуации в регионах активисты изучили более 3,5 тысяч аптек. Полученные данные позволяют сделать вывод – нынешняя ситуация с медикаментами в стране, цитата, «очень сложная».

МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ, руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта: «По противовирусным препаратам – в 30% аптек отсутствуют вообще все противовирусные препараты, которые рекомендованы Минздравом, при этом самый востребованный препарат – Фавипиравир – отсутствует в 85% аптек полностью».

По антикоагулянтам ситуация выглядит не лучше – их нет в 45% аптек. Самым дефицитным считается ривароксабан – он отсутствует в 63% аптеках. Более оптимистичная картина наблюдается только на рынке антибиотиков.

МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ, руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта: «Только в 9% аптек нет вообще антибиотиков, рекомендованных Минздравом, но, при этом самый востребованный антибиотик – Левофлаксацин – со всеми его производными, отсутствует в 73% аптек. По востребованным препаратам ситуация достаточно сложная. Их не хватает».

Выходом из сложившейся ситуации Михаил Кузнецов считает ранее принятое президентом Владимиром Путиным решение о доставке бесплатных лекарств на дом. На сегодняшний день, эта мера не была запущена в 42 регионах России.

МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ, руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта: «Очень хотелось бы, чтобы на этой неделе все регионы запустились. Люди этого ждут. Видимо, там есть проблемы с контрактацией. Не везде закуплены лекарства. А у людей здесь очень высокие ожидания».

Отдельно Михаил Кузнецов подчеркнул наличие проблемы оперативного реагирования медиков на обращения граждан, подозревающих заражение коронавирусом. По его словам, лишь в 49% случаев участковый врач посещает пациента в день обращения. 26% приходятся на ситуации, когда приезд врача задерживается на 2-3 дня, а ещё почти столько же – медики прибывают позже, либо пациенту приходится идти в поликлинику самостоятельно.

МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ, руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта: «Единственный способ эту проблему решить – транспортное обеспечение участковых врачей. Мы, совместно с Минздравом ведём отработку по всей стране. Штабами совместно с региональными властями организована работа по поиску транспортных средств. Это 3040 автомобилей дали регионы, им большое спасибо. Это, в основном, автопарки губернаторов, администраций и городов. 1250 автоволонтёров работает, возят участковых врачей».

6 регионов уже подключились к программе вызова такси с использованием федеральных средств. Нынешняя потребность в автопарке составляет приблизительно 2700 машин. Михаил Кузнецов попросил президента также включить возможность закрепления машин за участковыми врачами. Таким образом, они будут не только возить медиков на вызовы, но и забирать их до и после рабочей смены домой. Владимир Путин данную инициативу поддержал и поручил проработать её совместно с Минздравом.