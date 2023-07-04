Аранчини классические

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Аранчики классическое – это яркое и вкусное блюдо сицилийской кухни. Угощение представляет собой аппетитные рисовые шарики с сыром и другими дополнениями. Идеальное решение для особого ужина или праздника. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из шести рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Аранчини — классический рецепт

Аранчини – классический рецепт, который точно стоит взять на заметку. Аппетитное угощение никого не оставит равнодушным, благодаря своему интересному вкусу и привлекательному внешнему виду. Обязательно попробуйте приготовить блюдо по проверенному рецепту в домашних условиях.

Аранчини классические

Ингредиенты –+2 порц.

  • Рис арборио 300 гр.
  • Яйцо куриное 3 шт.
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 50 гр.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Масло сливочное 50 гр.
  • Мука 2 ст.л.
  • Сухари панировочные 2 ст.л.
  • Масло растительное  для фритюра
  • Для начинки:
  • Говяжий фарш 100 гр.
  • Петрушка 1 ст.л.
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 1 ст.л.
  • Сахар-песок 1 щепотка
  • Лук репчатый ½ шт.
  • Масло растительное 2 ст.л.
  • Томатная паста 1 ст.л.
  • Вода ¾ ст.

Шаги 60 мин.

  1. Аранчини классические

    Как приготовить аранчини по классическому рецепту? Для начинки измельчаем лук, обжариваем его на растительном масле. Добавляем к нему фарш, вливаем 0,75 стакана воды. Кипятим, солим, перчим, дополняем томатной пастой и сахаром. Перемешиваем и готовим на умеренном огне около 20 минут.

  2. Аранчини классические

    Варим рис в кипящей подсоленной воде 18 минут, периодически помешивая. Дальше в него добавляем растительное масло, сыр, специи и одно куриное яйцо. Вымешиваем.

  3. Аранчини классические

    В мясную начинку отправляем тертый сыр и зелень. Перемешиваем и готовим еще одну минуту.

  4. Аранчини классические

    Делаем лепешки из рисовой массы, дополняем их начинкой. Дальше формируем аккуратные шарики.

  5. Аранчини классические

    Обваливаем шарики в яичной смеси, потом в муке и панировочных сухарях.

  6. Аранчини классические

    Погружаем заготовки во фритюр и жарим до яркого румянца.

  7. Аранчини классические

    Аранчини по классическому рецепту готовы. Угощайтесь!

Аранчини с сыром в домашних условиях

Аранчини с сыром в домашних условиях – яркое и аппетитное угощение для вашего домашнего стола или праздника. Питательные рисовые шарики никого не оставят равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить их по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Рис – 100 гр.
  • Масло сливочное – 20 гр.
  • Сыр твердый – 50 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сухари панировочные – 0,5 ст.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Варим рис до готовности в подсоленной воде. Добавляем к нему сливочное масло и тщательно перемешиваем. Даем немного остыть.

Аранчини классические

Шаг 2. Добавляем к рису половину тертого сыра и разбиваем куриное яйцо. Снова все перемешиваем.

Аранчини классические

Шаг 3. Остальной сыр режем небольшими кубиками.

Аранчини классические

Шаг 4. Из рисовой заготовки делаем небольшие лепешки, дополняем их сыром.

Аранчини классические

Шаг 5. Формируем заготовки аккуратными шариками.

Аранчини классические

Шаг 6. Погружаем шарики во взбитое яйцо и обваливаем в панировочных сухарях. Обжариваем заготовки в большом количестве растительного масла до румянца.

Аранчини классические

Шаг 7. Аранчини с сыром в домашних условиях готовы. Подавайте к столу!

Аранчини классические

Аранчини из кукурузной муки

Аранчини из кукурузной муки получаются невероятно вкусными, яркими и питательными. Аппетитный продукт можно подавать в качестве полноценного угощения для вашего семейного стола. Для приготовления аранчини используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Мука кукурузная – 150 гр.
  • Крупа кукурузная – для панировки.
  • Молоко – 0,5 л.
  • Сыр моцарелла – 150 гр.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Базилик – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кукурузную муку высыпаем в удобную емкость, заливаем горячим подсоленным молоком, очень тщательно перемешиваем деревянной лопаткой, чтобы не осталось комочков.

Аранчини классические

Шаг 2.  Дальше отвариваем массу в мультиварке в режиме для каш. Готовый продукт еще раз перемешиваем. Масса должна легко отставать от стенок лотка и не прилипать к лопатке. Добавляем сливочное масло, перчим и еще раз тщательно перемешиваем. Немного остужаем.

Аранчини классические

Шаг 3. Моцареллу нарезаем маленькими кубиками. Базилик промываем, обсушиваем и измельчаем.

Аранчини классические

Шаг 4. Аранчини должны быть величиной с грецкий орех. Чайной ложкой набираем теплую кукурузную массу, формируем лепешку, кладем в центр немного базилика и сыр, формируем шарик.

Аранчини классические

Шаг 5. Разогреваем растительное масло во фритюрнице или в глубоком сотейнике. Шарики обваливаем в кукурузной крупе, опускаем в масло и жарим 2-3 минуты до появления аппетитной золотистой корочки.

Аранчини классические

Шаг 6. Выкладываем готовые шарики на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Аранчини классические

Шаг 7. Аранчини из кукурузной муки готовы. Подавайте к столу с соусом или овощами!

Аранчини классические

Аранчини с фаршем

Аранчини с фаршем – это невероятно вкусное и привлекательное блюдо для вашего домашнего или праздничного стола. Приготовить его в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Рис – 300 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сыр – 50 гр.
  • Куркума – 0,5 ч.л.
  • Соль – по вкусу.

Для начинки:

  • Фарш мясной – 250 гр.
  • Сыр – 100 гр.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Для панировки:

  • Яйцо – 2 шт.
  • Сухари панировочные – 0,5 ст.
  • Масло растительное – 0,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис отвариваем в 800 мл воды, добавляем соль и куркуму. Варим до полной готовности.

Аранчини классические

Шаг 2. Дополняем остывший рис куриным яйцом и тертым сыром. Тщательно вымешиваем до получения однородной кашицы.

Аранчини классические

Шаг 3. Выкладываем мясной фарш в предварительно разогретую с растительным маслом сковороду. Обжариваем до готовности.

Аранчини классические

Шаг 4. Солим, перчим продукт и дополняем томатной пастой.

Аранчини классические

Шаг 5. Хорошенько перемешиваем и готовим около 5-10 минут.

Аранчини классические

Шаг 6. Сыр режем на крупные аккуратные кубики.

Аранчини классические

Шаг 7. Мокрыми руками формируем лепешку из рисового теста. По центру кладем немного фарша и кубик сыра.

Аранчини классические

Шаг 8. Формируем из заготовки аккуратный шарик.

Аранчини классические

Шаг 9. Взбалтываем вилкой куриные яйца и погружаем в них сформированные шарики.

Аранчини классические

Шаг 10. Дальше обваливаем заготовки в панировочных сухарях.

Аранчини классические

Шаг 11. Выкладываем их в сковороду с большим количеством растительного масла.

Аранчини классические

Шаг 12. Обжариваем до золотистой корочки со всех сторон. Затем шарики можно выложить на бумажную салфетку, чтобы удалить лишний жир.

Аранчини классические

Шаг 13. Аранчини с фаршем готовы. Угощайтесь!

Аранчини классические

Аранчини с моцареллой

Аранчини с моцареллой никого не оставят равнодушным, благодаря своему интересному вкусу, привлекательному внешнему виду и питательным свойствам. Обязательно попробуйте приготовить яркое сицилийское блюдо по проверенному пошаговому рецепту в домашних условиях.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Рис круглозернистый – 1 ст.
  • Сыр моцарелла – 150 гр.
  • Сухари панировочные – 150 гр.
  • Хлеб белый – 100 гр.
  • Сыр пармезан – 100 гр.
  • Масло сливочное – 1 ст.л.
  • Зелень измельченная – 5 ст.л.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Масло оливковое – 4 ст.л.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
  • Вода – 2 ст.
  • Масло растительное – 0,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем круглый рис и отвариваем его до готовности под крышкой около 15 минут.

Аранчини классические

Шаг 2. Измельчаем белый хлеб в блендере. Добавляем его в рис вместе с одним куриным яйцом, зеленью, солью, специями, сливочным маслом, оливковым и тертым пармезаном.

Аранчини классические

Шаг 3. Тщательно вымешиваем рисовое тесто. Делаем из него лепешки и начиняем их кусочками моцареллы. Формируем аккуратные шарики.

Аранчини классические

Шаг 4. Оставшиеся яйца взбиваем с солью. Опускаем сюда шарики.

Аранчини классические

Шаг 5. Дальше заготовки обваливаем в панировочных сухарях.

Аранчини классические

Шаг 6. Обжариваем угощение во фритюре до румянца, после выкладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Аранчини классические

Шаг 7. Аранчини с моцареллой готово. Подавайте к столу с соусом по вкусу и угощайтесь!

Аранчини классические

Аранчини с креветками

Аранчини с креветками – это интересное и аппетитное угощение для вашего домашнего стола или праздника. Сицилийское блюдо порадует вас ярким вкусом и питательными свойствами. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Рис круглозерный – 100 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сыр твердый – 40 гр.
  • Масло сливочное – 1 ст.л.
  • Куркума – 1 щепотка.
  • Яйцо – 1 шт.

Для начинки:

  • Креветки – 200 гр.
  • Тыква – 50 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.

Для жарки:

  • Масло растительное – 1 ст.
  • Сухари панировочные по вкусу.
  • Яйцо – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем до готовности круглозерный рис в подсоленной воде. Добавляем к рису тертый сыр, куркуму и сливочное масло.

Аранчини классические

Шаг 2. Разбиваем сюда куриное яйцо. Тщательно вымешиваем содержимое до однородности. Можно перебить блендером.

Аранчини классические

Шаг 3. Отвариваем креветки в кипящей воде около трех минут и сразу отбрасываем на дуршлаг.

Аранчини классические

Шаг 4. Остужаем креветки, очищаем их и мелко нарезаем.

Аранчини классические

Шаг 5. Мелкими кубиками режем тыкву и лук. Обжариваем на оливковом масле около 3-4 минут на небольшом огне.

Аранчини классические

Шаг 6. Добавляем сюда томатную пасту и тщательно перемешиваем.

Аранчини классические

Шаг 7. Выкладываем креветки, солим и перчим. Готовим еще пару минут и убираем с огня.

Аранчини классические

Шаг 8. Из рисовой заготовки формируем аккуратные лепешки. Дополняем их начинкой с креветками.

Аранчини классические

Шаг 9. Закрываем начинку, формируем аккуратные шарики. Окунаем во взбитое яйцо, обваливаем в панировочных сухарях и жарим до румянца в большом количестве кипящего масла.

Аранчини классические

Шаг 10. Аранчини с креветками готовы. Подавайте к столу и скорее угощайтесь!

Аранчини классические

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