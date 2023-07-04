Аранчини классические

Аранчики классическое – это яркое и вкусное блюдо сицилийской кухни. Угощение представляет собой аппетитные рисовые шарики с сыром и другими дополнениями. Идеальное решение для особого ужина или праздника. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из шести рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Аранчини — классический рецепт

Аранчини – классический рецепт, который точно стоит взять на заметку. Аппетитное угощение никого не оставит равнодушным, благодаря своему интересному вкусу и привлекательному внешнему виду. Обязательно попробуйте приготовить блюдо по проверенному рецепту в домашних условиях.

Ингредиенты –+2 порц.

Рис арборио 300 гр.

Яйцо куриное 3 шт.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 50 гр.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло сливочное 50 гр.

Мука 2 ст.л.

Сухари панировочные 2 ст.л.

Масло растительное для фритюра

Для начинки:

Говяжий фарш 100 гр.

Петрушка 1 ст.л.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 1 ст.л.

Сахар-песок 1 щепотка

Лук репчатый ½ шт.

Масло растительное 2 ст.л.

Томатная паста 1 ст.л.

Вода ¾ ст.

Шаги 60 мин.

Как приготовить аранчини по классическому рецепту? Для начинки измельчаем лук, обжариваем его на растительном масле. Добавляем к нему фарш, вливаем 0,75 стакана воды. Кипятим, солим, перчим, дополняем томатной пастой и сахаром. Перемешиваем и готовим на умеренном огне около 20 минут. Варим рис в кипящей подсоленной воде 18 минут, периодически помешивая. Дальше в него добавляем растительное масло, сыр, специи и одно куриное яйцо. Вымешиваем. В мясную начинку отправляем тертый сыр и зелень. Перемешиваем и готовим еще одну минуту. Делаем лепешки из рисовой массы, дополняем их начинкой. Дальше формируем аккуратные шарики. Обваливаем шарики в яичной смеси, потом в муке и панировочных сухарях. Погружаем заготовки во фритюр и жарим до яркого румянца. Аранчини по классическому рецепту готовы. Угощайтесь!

Аранчини с сыром в домашних условиях

Аранчини с сыром в домашних условиях – яркое и аппетитное угощение для вашего домашнего стола или праздника. Питательные рисовые шарики никого не оставят равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить их по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Рис – 100 гр.

Масло сливочное – 20 гр.

Сыр твердый – 50 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сухари панировочные – 0,5 ст.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Варим рис до готовности в подсоленной воде. Добавляем к нему сливочное масло и тщательно перемешиваем. Даем немного остыть.

Шаг 2. Добавляем к рису половину тертого сыра и разбиваем куриное яйцо. Снова все перемешиваем.

Шаг 3. Остальной сыр режем небольшими кубиками.

Шаг 4. Из рисовой заготовки делаем небольшие лепешки, дополняем их сыром.

Шаг 5. Формируем заготовки аккуратными шариками.

Шаг 6. Погружаем шарики во взбитое яйцо и обваливаем в панировочных сухарях. Обжариваем заготовки в большом количестве растительного масла до румянца.

Шаг 7. Аранчини с сыром в домашних условиях готовы. Подавайте к столу!

Аранчини из кукурузной муки

Аранчини из кукурузной муки получаются невероятно вкусными, яркими и питательными. Аппетитный продукт можно подавать в качестве полноценного угощения для вашего семейного стола. Для приготовления аранчини используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Мука кукурузная – 150 гр.

Крупа кукурузная – для панировки.

Молоко – 0,5 л.

Сыр моцарелла – 150 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Базилик – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кукурузную муку высыпаем в удобную емкость, заливаем горячим подсоленным молоком, очень тщательно перемешиваем деревянной лопаткой, чтобы не осталось комочков.

Шаг 2. Дальше отвариваем массу в мультиварке в режиме для каш. Готовый продукт еще раз перемешиваем. Масса должна легко отставать от стенок лотка и не прилипать к лопатке. Добавляем сливочное масло, перчим и еще раз тщательно перемешиваем. Немного остужаем.

Шаг 3. Моцареллу нарезаем маленькими кубиками. Базилик промываем, обсушиваем и измельчаем.

Шаг 4. Аранчини должны быть величиной с грецкий орех. Чайной ложкой набираем теплую кукурузную массу, формируем лепешку, кладем в центр немного базилика и сыр, формируем шарик.

Шаг 5. Разогреваем растительное масло во фритюрнице или в глубоком сотейнике. Шарики обваливаем в кукурузной крупе, опускаем в масло и жарим 2-3 минуты до появления аппетитной золотистой корочки.

Шаг 6. Выкладываем готовые шарики на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Шаг 7. Аранчини из кукурузной муки готовы. Подавайте к столу с соусом или овощами!

Аранчини с фаршем

Аранчини с фаршем – это невероятно вкусное и привлекательное блюдо для вашего домашнего или праздничного стола. Приготовить его в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Рис – 300 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сыр – 50 гр.

Куркума – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Для начинки:

Фарш мясной – 250 гр.

Сыр – 100 гр.

Паста томатная – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Для панировки:

Яйцо – 2 шт.

Сухари панировочные – 0,5 ст.

Масло растительное – 0,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис отвариваем в 800 мл воды, добавляем соль и куркуму. Варим до полной готовности.

Шаг 2. Дополняем остывший рис куриным яйцом и тертым сыром. Тщательно вымешиваем до получения однородной кашицы.

Шаг 3. Выкладываем мясной фарш в предварительно разогретую с растительным маслом сковороду. Обжариваем до готовности.

Шаг 4. Солим, перчим продукт и дополняем томатной пастой.

Шаг 5. Хорошенько перемешиваем и готовим около 5-10 минут.

Шаг 6. Сыр режем на крупные аккуратные кубики.

Шаг 7. Мокрыми руками формируем лепешку из рисового теста. По центру кладем немного фарша и кубик сыра.

Шаг 8. Формируем из заготовки аккуратный шарик.

Шаг 9. Взбалтываем вилкой куриные яйца и погружаем в них сформированные шарики.

Шаг 10. Дальше обваливаем заготовки в панировочных сухарях.

Шаг 11. Выкладываем их в сковороду с большим количеством растительного масла.

Шаг 12. Обжариваем до золотистой корочки со всех сторон. Затем шарики можно выложить на бумажную салфетку, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 13. Аранчини с фаршем готовы. Угощайтесь!

Аранчини с моцареллой

Аранчини с моцареллой никого не оставят равнодушным, благодаря своему интересному вкусу, привлекательному внешнему виду и питательным свойствам. Обязательно попробуйте приготовить яркое сицилийское блюдо по проверенному пошаговому рецепту в домашних условиях.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Рис круглозернистый – 1 ст.

Сыр моцарелла – 150 гр.

Сухари панировочные – 150 гр.

Хлеб белый – 100 гр.

Сыр пармезан – 100 гр.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Зелень измельченная – 5 ст.л.

Яйцо – 3 шт.

Масло оливковое – 4 ст.л.

Соль – 2 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Вода – 2 ст.

Масло растительное – 0,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем круглый рис и отвариваем его до готовности под крышкой около 15 минут.

Шаг 2. Измельчаем белый хлеб в блендере. Добавляем его в рис вместе с одним куриным яйцом, зеленью, солью, специями, сливочным маслом, оливковым и тертым пармезаном.

Шаг 3. Тщательно вымешиваем рисовое тесто. Делаем из него лепешки и начиняем их кусочками моцареллы. Формируем аккуратные шарики.

Шаг 4. Оставшиеся яйца взбиваем с солью. Опускаем сюда шарики.

Шаг 5. Дальше заготовки обваливаем в панировочных сухарях.

Шаг 6. Обжариваем угощение во фритюре до румянца, после выкладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 7. Аранчини с моцареллой готово. Подавайте к столу с соусом по вкусу и угощайтесь!

Аранчини с креветками

Аранчини с креветками – это интересное и аппетитное угощение для вашего домашнего стола или праздника. Сицилийское блюдо порадует вас ярким вкусом и питательными свойствами. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Рис круглозерный – 100 гр.

Соль – 1 ч.л.

Сыр твердый – 40 гр.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Куркума – 1 щепотка.

Яйцо – 1 шт.

Для начинки:

Креветки – 200 гр.

Тыква – 50 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Для жарки:

Масло растительное – 1 ст.

Сухари панировочные по вкусу.

Яйцо – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем до готовности круглозерный рис в подсоленной воде. Добавляем к рису тертый сыр, куркуму и сливочное масло.

Шаг 2. Разбиваем сюда куриное яйцо. Тщательно вымешиваем содержимое до однородности. Можно перебить блендером.

Шаг 3. Отвариваем креветки в кипящей воде около трех минут и сразу отбрасываем на дуршлаг.

Шаг 4. Остужаем креветки, очищаем их и мелко нарезаем.

Шаг 5. Мелкими кубиками режем тыкву и лук. Обжариваем на оливковом масле около 3-4 минут на небольшом огне.

Шаг 6. Добавляем сюда томатную пасту и тщательно перемешиваем.

Шаг 7. Выкладываем креветки, солим и перчим. Готовим еще пару минут и убираем с огня.

Шаг 8. Из рисовой заготовки формируем аккуратные лепешки. Дополняем их начинкой с креветками.

Шаг 9. Закрываем начинку, формируем аккуратные шарики. Окунаем во взбитое яйцо, обваливаем в панировочных сухарях и жарим до румянца в большом количестве кипящего масла.

Шаг 10. Аранчини с креветками готовы. Подавайте к столу и скорее угощайтесь!