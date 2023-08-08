Рецепты Арбуз вместо хлеба: невероятное блюдо к столу на гриле По Admin - 8 августа, 2023 0 34 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Если бы вам сказали, что из арбуза можно приготовить целое блюдо, вы бы поверили? Мы бы нет, но этот рецепт от шеф-повара стал открытием. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Арбуз – сочная, сладкая ягода, которую мы привыкли есть просто нарезая кусочками. Чтобы разнообразить рацион, попробуйте приготовить его на гриле с творогом и орехами. Читайте также Суп, салат или хот-дог, или как вкусно накормить семью в считанные минуты. Это блюдо можно подавать к столу, как отдельную закуску, ведь оно не только удивит всех видом, но вкусовыми сочетаниями. Рецепт арбуза на гриле Время: 20 минут Ингредиенты: – арбуз; – томаты; – сыр фета; – фисташки; – базилик; – мята; – соус наршараб. Приготовление: Вырезаем из арбуза мягкую часть. Переводим ее на разогретый грильт обжариваем по несколько минут с каждой стороны. Нарезаем арбуз порционными кусками и выкладываем на тарелки. Мелко сечим очищенные фисташки, размягчаем сыр и нарезаем произвольными кусочками томаты. Выкладываем на арбуз сыр фета, томаты, посыпаем орешками и украшаем листочками мяты базилика. Полим все соусом и подаем к столу. От такой закуски будут в восторге буквально все, ведь это не только вкусно, но и эффектно. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить пиццу без теста по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Доступный вариант из сезонных продуктов: летний легкий бульонИменно так его когда-то готовили: нежинский салат из огурцов – рецепт на зимуЯркий завтрак гарантирован: рецепт черничных оладийСорбет из клубники и персика – рецепт для тех, кому нельзя мороженоеДень рождения гамбургера: история и рецепт от шеф-повара