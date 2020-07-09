Арест Фургала и угрозы Жириновского: возможны ли досрочные выборы в ГД

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 8 июля по подозрению в организации серии заказных убийств бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области.

Однопартиец Фургала, лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил, что фракция может сложить мандаты в знак протеста против ареста губернатора.

Такому примеру могут последовать другие представители партии в органах государственной власти. Политологи считают, что если исход либеральных демократов из Думы и состоится, это не приведет к досрочным выборам в нижнюю палату парламента.

Ожидаемое событие

Фургал является фигурантом уголовного дела, которым занималось главное управление по расследованию особо важных дел Следкома РФ. Речь идет об организованной преступной группе (ОПГ), причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений в отношении предпринимателей в 2004-2005 годах.

Сообщается, что в рамках расследования уголовного дела силовики также задержали двух депутатов краевой думы от ЛДПР Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова. Их обвиняют в мошенничестве.

Фургала доставили в Москву. Если его признают виновным, ему грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного.

Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 года, будучи депутатом Госдумы от ЛДПР. На выборах главы региона он опередил кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта, руководившего регионом с 2009 года. Когда действовала ОПГ, о которой сообщил Следственный комитет, Фургал управлял бизнесом по торговле лесоматериалами и сбору лома черных металлов.

Задержание главы Хабаровского края не связано с политическими процессами и его работой в регионе в качестве губернатора, полагает заведующая кафедрой политологии Дальневосточного федерального университета, политолог Наталья Коломейцева.

«Я не думаю, что это (задержание) связано с работой Фургала в должности губернатора. В этой части у Фургала есть как промахи, так и достижения. У президента есть достаточно полномочий, чтобы «уволить» его за утрату доверия в случае, если бы тот не справлялся со своими обязанностями. Поэтому я не связываю произошедшее с какими-то иными процессами, нежели озвучено СК РФ», — сказала Коломейцева РИА Новости.

Фургал традиционно находился в «хвосте» рейтинга влияния глав субъектов РФ, регулярно составляемого Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Так, в июне глава края занимал 81-е место из 85. Хабаровский политолог Даниил Ермилов отметил, что задержание Фургала не стало большой неожиданностью для региона. По его словам, многие прочили это еще с весны.

«Арест Фургала – дело довольно ожидаемое. Многие элиты всерьез обсуждали его прошлое и небезопасное ведение с ним дел. Среди активной части гражданского общества говорили, что человек он недоговороспособный. При этом все это произошло после голосования по поправкам в Конституцию. Количество людей, не пришедших изъявлять волю по важнейшему вопросу, – показатель. Протестные настроения всячески подогревались в Хабаровском крае группами лиц, связанными с губернатором», – сказал Ермилов агентству dvnovosti.ru.

Не последнее резонансное дело

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил в защиту однопартийца и пригрозил сложением полномочий депутатов и губернаторов от партии в связи со сложившейся ситуацией.

«Я хочу поблагодарить чиновников высшего разряда, что они меня не уговорили, чтобы я уговорил Фургала уйти по-доброму, иначе бы потом избиратели сказали «ЛДПР, голосуешь за них, а они сдают свои посты». Ничего не сдаем, а в качестве протеста можем сделать, сложить полномочия, надо будет — фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране», — сказал политик в ходе заседания в Госдуме.

Жириновский добавил, что партия может попросить губернаторов от ЛДПР подать в отставку из «солидарности». В частности, представителям данной политсилы являются губернатор Смоленской области Алексей Островский и глава Владимирской области Владимир Сипягин. Также представители ЛДПР могут выйти из состава Центризбиркома и Счетной палаты.

«Сергей Фургал – лучший губернатор Хабаровского края за историю региона. Если Фургал был якобы в чем-то замешен, почему ждали 15 лет? Сейчас Фургала арестовали за хорошую работу в регионе и высокий рейтинг поддержки граждан. Мы продолжим поддерживать нашего губернатора», – написал лидер либеральных демократов в Twitter.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов сомневается, что угроза Жириновского будет реализована.

«Сильно сомневаюсь, что губернаторы Островский и Сипягин покинут свои посты в связи с желанием престарелого партийного босса. Скорее они покинут партию – зачем она им? Также сильно сомневаюсь, что депутатские мандаты больше половины из 39 «лдпровцев» сдадут по решению вождя – скорее перейдут в другие фракции или останутся внефракционными», – написал политолог в Facebook.

Некоторые эксперты полагают, что решение фракции ЛДПР сложить мандаты, если оно все-таки состоится, может стать первым шагом к досрочному прекращению полномочий Госдумы и новым выборам. Однако директор Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков не видит основания для такого развития событий.

«Экспертам осталось объяснить по каким статьям какого закона возможна «досрочка». А пока это все бла-бла политология. Инициатива Жириновского не может привести к досрочным выборам даже если ее поддержат все фракции», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

Чеснаков также добавил, что после ареста Фургала могут последовать другие резонансные уголовное дела в отношении высокопоставленных чиновников.

«Почти четыре месяца силовики, как и все остальные, работали в спецрежиме. Карантин, потом большая политкампания по голосованию. Накопилось. Теперь большинство «помех» снято. Нужды равномерно размазывать по календарю нет. Поэтому и плотность резонансных дел высокая. Может и еще что-то появится. Учитывая резонанс, который вызывают такие действия в отношении таких фигурантов, силовики всегда тщательно готовят необходимую базу», – отметил политолог.