Арестован житель города Ялты по обвинению в убийстве

В Ялте арестован местный 46-летний житель по обвинению в совершении убийства, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

В Крыму мужчина совершил половое преступление в отношении ребенка Согласно информации следствия, 19 января этого года в квартире общего знакомого между обвиняемым и потерпевшим возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, в ходе которой мужчина нанес несколько ударов ножом в область шеи потерпевшего. От полученных ранений он скончался на месте происшествия. Хозяин дома о данном происшествии заявил в полицию.

Вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объеме. Расследование дела продолжается.