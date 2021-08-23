Археолог из Питера ввела в заблуждение Мединского, Шевкунова и Развожаева

Фортификационные сооружения XIX века «Береговые батареи №12 и №13» проектировщики историко-археологического парка в Южном пригороде Херсонеса планируют приспособить под современное использование. Однако во время презентации проекта представитель Института истории материальной культуры Наталья Соловьёва, как выяснила редакция «Независимого телевидения Севастополя», озвучила недостоверную информацию об этом объекте культурного наследия регионального значения.

Институт истории материальной культуры является подрядчиком Министерства обороны по договору о раскопках и исследовании территории выявленного объекта культурного наследия «Южный пригород Херсонеса Таврического». Журналисты телеканала «НТС» выяснили, что институт закупил за семь с лишним миллионов рублей у Архитектурно-конструкторского бюро «ПетроГрадПроект» услуги по корректировке границ и предмета охраны 12-й и 13-й батарей, расположенных в зоне территориальных интересов будущего археологического парка.

Во время презентации проекта журналист телеканала «НТС» поинтересовался, зачем нужно корректировать границы памятника и не уменьшатся ли они. Заведующая отделом охранной археологии Института истории материальной культуры ответила, что специалисты проводят работу по всем памятникам, которые вовлечены в создание историко-археологического парка для дальнейшего использования.

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НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЁВА, заведующая отделом охранной археологии Института истории материальной культуры РАН: «В том числе – 12 и 13 батареи, которые на сегодняшний день не имели точных границ. И для того, чтобы производить любое хозяйственное освоение, любое приспособление, для начала требуется уточнить границы. И впереди ещё масштабная работа и по предмету охраны этих же объектов и новых объектов».

Утверждение о том, что 12-я и 13-я батареи не имеют до сих пор точных границ, является недостоверной информацией. Приказ об утверждении границ и предмета охраны подписан в 2018 году начальником Севнаследия.

В приложении к документу имеется текстовое описание, перечень координат поворотных точек границ объекта культурного наследия, а также графическая карта с изображением объекта и его границ. Полное описание предмета охраны ОКН регионального значения «Береговые батареи №12 и №13» также тщательно и подробно прописано в приложении к Приказу начальника Севнаследия.

Объект паспортизирован. Более того, в 2020 году в его отношении была проведена Государственная историко-культурная экспертиза, которая содержит и большой исторический раздел, и все вышеперечисленные документы.

Отметим, что с 2015 года ОКН под названием «Береговые батареи №12 и №13» распоряжением Правительства города передан в оперативное управление музею-заповеднику «Херсонес Таврический». Однако его директор Елена Морозова, которая присутствовала на презентации проекта историко-археологического кластера, никак не отреагировала на заявление о том, что у памятника до сих пор не существует границ.

Напомним, в «Новом Херсонесе» фортификационные сооружения XIX века решили приспособить под современность достаточно неординарно.

ТИХОН ШЕВКУНОВ, председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский: «Вот этот объект, долго размышляли, что же с ним сделать. Он такой, очень своеобразный, узкий, с множеством комнат. И вот поступило предложение, и все мы его одобрили – отреставрировать его, обеспечить безопасное нахождение там людей, и сделать в нём музей современной культуры».

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Интересно, что в 2017 году «Херсонес Таврический» заключил договор о сотрудничестве с общественной организацией по сохранению объектов культурного наследия «Морской форт». Тогда музей приветствовал инициативу общественников проводить на территории 12-й и 13-й мортирных батарей разнообразные мероприятия по патриотическому воспитанию населения, естественно, на безоплатной основе. Теперь же старинный форт, превращённый в музей современной культуры, будет коммерциализирован.

Ответ на вопрос, зачем корректировать предмет охраны и границы ОКН, уменьшатся ли они при этом, так и не прозвучал.

Зато недостоверную информацию о границах объекта от человека, курирующего раскопки, получили все присутствующие на презентации проекта исторического кластера, включая советника Президента Владимира Мединского, председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Тихона Шевкунова и губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Елена Анисимова, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»