Археологи КФУ нашли коллекцию украшений знати аланских племён III века

На раскопках в могильнике Опушки археологи Крымского федерального университета обнаружили редкую по сохранности коллекцию украшений III века н.э., выполненную в сердоликовом стиле: одну пару серёг, три браслета и два нагрудных украшения. Об этом сообщил доктор исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ Игорь Храпунов, передает пресс-служба вуза.

Учёные нашли сохранившийся череп гигантской гиены в пещере «Таврида» По словам специалистов, ювелирные предметы могли принадлежать только высокопоставленным особам. Они найдены в захоронении предков средневековых алан, которые жили на территории Крыма в III веке нашей эры. По наличию украшений не только рядом с останками женщин, но и детей, археологи сделали вывод, что высокое социальное положение у аланских племён передавалось по наследству.

«Большинство найденных образцов хорошо сохранились и представляют ценность для музейной коллекции. Серьги целиком золотые, у серебряных браслетов фольгой покрывались отдельные детали. Украшения относятся к позднеримскому полихромному или, как его ещё называют, сердоликовому стилю. Его отличительная особенность – инкрустация крупными сердоликами и рельефный орнамент. Этот стиль был распространён от Дуная до Кавказа и датируется второй половиной III – первой половиной IV века нашей эры», – рассказал Игорь Храпунов.