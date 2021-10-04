Архитекторы раскритиковали концепцию культурного кластера на мысе Хрустальном

Проектный эскиз третьего крупного объекта культурного кластера на мысе Хрустальном лично представил австрийских архитектор Вольф Прикс. 4 октября он принял участие в заседании архитектурно-художественного совета Севастополя и рассказал, как будет выглядеть музей Великой Отечественной войны.

Руководитель австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольф-Диттер Прикс начал своё выступление с того, что назвал Севастополь по-настоящему красивым городом. Убедиться в этом он мог накануне – когда осмотрел окрестности с вертолёта. К самой презентации эксперт оказался несколько не готов.

ВОЛЬФ-ДИТТЕР ПРИКС, архитектор австрийского бюро «CoopHimmelb(l)au»: «Мы не ожидали здесь презентации. Не знаю, что здесь сейчас я увижу на этих экранах, но я буду это описывать».

Ознакомившись с севастопольским колоритом с воздуха, архитектор сразу же решил – образ одного из зданий должен ассоциироваться либо с чайкой, либо с кораблём, при этом ансамбль построек должен задавать идею «движения в будущее». О причинах релокации зданий, которая произошла из-за археологических находок на территории будущего комплекса, Вольф-Диттер Прикс также оказался не осведомлён.

ВОЛЬФ-ДИТТЕР ПРИКС, архитектор австрийского бюро «CoopHimmelb(l)au»: «Нас также попросили спроектировать музей, который должен стать частью ансамбля, в центре которого будет находиться площадь. Площадь, которая станет «культурной плазой» Севастополя. Не так уж и просто создать необходимый ансамбль при условии, что мы должны переместить всё это. Не знаю, зачем нам это необходимо делать».

Судя по реакции архитектора, ему своевременно не сообщили о том, что на территории мыса Хрустального в ходе археологических изысканий были обнаружены находки как Античного периода, так и времён Крымской войны. Впрочем, и сами комплименты внешнему виду Севастополя австриец делал обобщённые, стараясь обходить конкретику стороной. Описание самого музейного комплекса господин Прикс начал со входной группы.

ВОЛЬФ-ДИТТЕР ПРИКС, архитектор австрийского бюро «CoopHimmelb(l)au»: «Вход в музей устремляется вверх по эскалатору, к выставочным залам. Здесь же будут находиться кассы и различные сувенирные лавки».

В состав музейного комплекса, в том числе предлагается внедрить кафе и ресторан, которые планируют использовать в качестве зон для проведения встреч и торжеств. Как пояснил один из разработчиков эскизного плана, Маркус Просснигг выставочные помещения будут просторными.

МАРКУС ПРОССНИГГ, архитектор австрийского бюро «CoopHimmelb(l)au»: «Создаётся очень эффективная траектория циркуляции потоков посетителей, потоков движения, которая позволяет очень удобно исследовать те или иные пространства. В стилобатной части у нас также есть некоторые функции общественные. В основном соединяются они с помощью вертикальных коммуникаций».

По задумке авторов – сама П-образная форма здания символизирует «распростертые объятия», а прозрачные за счёт подбора материала стены комплекса раскрывают идеи гостеприимства для посетителей. При этом, по мнению архитекторов – громоздкие конструкции не будут сильно заслонять вид на один из символов города – памятник Солдату и Матросу. Хотя, если опираться на те же представленные в концепции данные – пик этого монумента лишь на три метра возвышается над окружающими его зданиями. Эксперты архитектурно-художественного совета энтузиазма заграничных архитекторов не разделяют. Их куда больше беспокоили упомянутые габариты и выбор дизайна.

ЮРИЙ ПАДАЛКА, председатель Севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры: «Существует ли в архитектурной школе Австрии или мировой школе понимание того, что архитектурный объект должен как-то соотноситься с тем окружением, которое вокруг него расположено. С историей этого места и его культурой?»

Сама формулировка вопроса показалась австрийскому эксперту странной. С его точки зрения, внешний облик города должен «эволюционировать» вместе с ходом времени, а не задерживаться на какой-то конкретной эпохе и стиле.

ВОЛЬФ-ДИТТЕР ПРИКС, архитектор австрийского бюро «CoopHimmelb(l)au»: «Я действительно не понимаю вашего вопроса. Нельзя повторять историческую архитектуру в будущем. У каждого города есть эволюция. Возьмите тот же Рим. От римской культуры они перешли к готике, затем к барокко, классицизму. И эти перемены будут всегда. Этим и должны заниматься архитекторы».

Более того, считают севастопольские эксперты, исходя из доклада, предполагаемое строение куда больше напоминает открытое выставочное пространство, нежели полноценный комплекс, посвящённый истории города. А ведь изначально территорию намеревались использовать в качестве музея Севастополя. В итоге, сейчас внутри предлагается разместить зал для презентаций частных коллекций, зал современного искусства, зал классического искусства и только 1 зал славы Севастополя, где и будут находиться экспозиции. Объёмный блок предоставят под хранилище и реставрацию фондов комплекса.

ВИТАЛИЙ ЗОТОВ, директор Российской государственной художественной галереи: «Мы постараемся достаточно яркие и интересные экспозиции представить. Те 240 лет, которые и доказали, что не зря Севастополь называется патриотической и героической столицей России. Кроме того, как это предусматривается современными мировыми музеями, у нас будет достаточно большой творческо-образовательный центр как для детей, так и для взрослых».

Эксперты опасаются, что даже если данный проект и будет реализован в представленном виде, то он создаст значительную нагрузку на транспортную систему города. Идея разместить объекты культурного кластера так, чтобы их разделяла проезжая часть, может привести к пробкам. По предварительным наработкам, решить этот вопрос планируется – для этого власти намерены соединить участки подземным тоннелем. Но все эти проблемы меркнут по сравнению с общей, не вписывающейся в образ города концепцией, настаивают местные архитекторы.

СЕРГЕЙ КОМАРОВ, председатель Союза архитекторов Севастополя: «Здесь что получается? На мой взгляд, убили масштаб мыса Хрустального. Когда вы говорите, что там высота театра на три метра ниже «Штыка и Паруса» – зачем так говорить? Мы же все тут архитекторы, всё понимаем. А это ворота в город. И второе – это символ города. Он на всех открытках. Второе: обесценена композиция мемориала. Вы представьте себе: поставить такой комплекс на заднем плане «Родины Матери» в Волгограде. Это же немыслимо. А у нас мыслимо почему-то».

Депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов жёстко раскритиковал не только представленные эскизы, но и саму идею обсуждения частностей, игнорируя сам факт неудачной концепции.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Я совсем не понимаю, почему мы здесь сегодня собрались. Я не понимаю, потому что всё уже решено. Напротив сидят люди, которым всё это не интересно – наше мнение. Мы стали заложниками абсолютно нарушенной процедуры. С самого начала. В 2018 году (это не упрёк, Михаил Владимирович, а по сути так) севастопольцы абсолютно чётко, однозначно, понятно сказали – мы вот этого на мысе Хрустальном видеть не хотим. Департамент архитектуры взял и подписал проект планировки. Более того, севастопольцы выступили против строительства жилья – начали строить дом на 500 квартир. Севастопольцы выступали против этого проекта – начали реализовывать именно этот проект».

Вячеслав Горелов подчеркнул – мнение жителей города, к сожалению, оказалось незначительным для реализации столь крупного проекта всероссийского масштаба. Им, как считает парламентарий, просто решили пренебречь.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Мне очень горестно это осознавать, но эту битву Севастополь проиграл. Я очень надеюсь, что это случилось в последний раз. Сегодня мы становимся свидетелями самой крупной градостроительной ошибки, которая совершалась за всю историю Севастополя. Я понимаю, мы бы на этом совете рассматривали варианты концепций всей этой территории. Одна, вторая, третья. Мы, например, выбрали бы вторую или попросили сделать четвертую. Но ведь всё уже случилось. Это очень плохая история».

Губернатор Михаил Развожаев прокомментировал позицию депутата.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Сейчас есть концепция, которая представлена, после которой коллеги перейдут в фазу проектирования. Если бы кроме эмоций и оценок кто-нибудь ещё бы высказался конкретно по концепции, это обязательно было бы учтено, как минимум, после сегодняшнего мероприятия. При этом, я не умаляю всё, что вы сказали до этого, про историзм. Но тут теперь просто… единственное, в чем вы неправы – в том, что сегодня представляется концепция. Проекта еще нет, коллеги представляют концепцию».

В завершение встречи севастопольские архитекторы еще не раз подчеркнули, насколько футуристичный комплекс выбивается из общего архитектурного ансамбля Севастополя.

Они настаивали – городу необходимо сохранить свой классический стиль и исторический облик.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Я предлагал доработать проект планировки, провести повторные публичные слушания, всё-таки разобраться – нужен ли нам такой объект в этом месте. А теперь получается, что мы теперь дружно будем решать какие-то серьезные проблемы. Проблемы с транспортом, проблемы с энергообеспечением и так далее».

Реализация данного проекта, с точки зрения Вячеслава Горелова, навсегда изменит облик севастопольской береговой линии.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Наши символы севастопольские: «Штык и Парус», Памятник Матросу и Солдату, по сути дела, превратились в садово-парковые скульптуры. Потому что те монстрообразные сооружения, которые скоро появятся, они давят, они по сути дела их замазывают и разрушают весь тот облик мыса Хрустального, к которому мы привыкли».

Единственное позитивное, что в данном обсуждении видит парламентарий – городу удалось отстоять от полномасштабной застройки хоть небольшую часть центра города.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Точка невозврата пройдена. Единственное что позитивного во всём этом – Развожаеву, губернатору, удалось отстоять территорию ближе к Артбухте, которые не будут застроены – там будет историко-археологический парк и какое-то зелёное пространство сохранится».

Кирилл Попов, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»

Фото: визуализация австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au