Архитектурный дизайн-код поможет избежать фиаско в благоустройстве Севастополя?

Как архитектурный дизайн-код помог бы избежать фиаско при воплощениях проектов благоустройства на территории Севастополя? Новостной портал ForPost пообщался с экспертами, важна ли разработка единой концепции, своеобразного архитектурного ДНК города-героя.

Напомним, в 2018-м году Марина Ракова, которая тогда возглавляла Департамент архитектуры, предпринимала попытку разработать Концепцию общественных пространств. Но эта работа не увенчалась успехом.

«Если бы такой архитектурный код существовал в Севастополе, на выходе мы бы получали совершенно другие общественные территории, которые радуют и глаз, и душу. Проектировщики просто бы брали в руки альбом с вариантами – скамеек, урн, заборов, парапетов, брустверов и так далее, и использовали их в своей работе», – считает председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов.

Причем, для разный районов города-героя дизайн-код может отличаться. Например, быть более строгим в исторической части Севастополя, чтобы новые объекты не диссонировали с архитектурой сталинского ампира.

«Необходимо отличать центр города от его других частей. Модернистские вещи на окраинах города, в спальных районах — возможны, а центр города необходимо поддерживать в том культурном коде, в котором он состоялся в 50-е годы», — подчеркнул Вячеслав Горелов.

Депутат считает: часто реализованные проекты не соответствуют потребностям и духу города.

«Проектировщики набирают из интернета какие-то картинки, им кажется, что это классно. А это для Севастополя никак не подходит. Смотришь на это и удивляешься: «Откуда оно такое?» — резюмировал Вячеслав Горелов.

По мнению председателя Союза архитекторов Севастополя Сергея Комарова, проблема в том, что при создании проектов не участвуют местные специалисты. Ещё один «тонкий» момент – сферу благоустройства курирует непрофильное ведомство, отметил архитектор.

«Все общественные пространства — скверы, площади, здания и так далее – это все архитектура. Они должны быть в ведении главного архитектора города. А у нас общественные пространства делают «Парки и скверы», которые относятся к департаменту городского хозяйства. Самое главное, они же и составляют техническое задание, как им удобно делать. Архитектура иногда даже не в курсе, что вообще делается», — пояснил Сергей Комаров.

Однако идею о создании дизайн-кода не забыли полностью. Заведующая кафедрой архитектуры и дизайна Института развития города СевГУ Элина Красильникова рассказала о совместной работе вуза и Правительства города в этом направлении.

«Сейчас в Департаменте архитектуры и градостроительства ведется серьезная работа по привлечению СевГУ к разработке дизайн-кода Севастополя. Эту работу должна проводить большая команда междисплинарных специалистов — должны быть архитекторы, социологи, историки и так далее», — отметила она.

Пока что разработкой подобных дизайн-кодов для разных районов Севастополя занимаются студенты, но их предложения и видение не учитывается при реальном планировании благоустройства общественных пространств.