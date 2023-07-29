Рецепты Ароматная горячая сковорода: традиционная паэлья – готовим шаг за шагом По Admin - 29 июля, 2023 0 40 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Паэлья с морепродуктами – любимое блюдо испанцев. Это очень ароматная сковорода, насыщенная разными вкусами и текстурами. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Паэлья – это настоящий кулинарный праздник. Следуя пошаговому рецепту, вы легко ее приготовите. Интересно Празднуем День друзей правильно: почему куриные голени в соусе BBQ станут идеальным выбором Паэлья – традиционное испанское блюдо. Происходит из провинции Валенсия, расположенной на Средиземном море. Основными ингредиентами паэльи являются рис и морепродукты, но на самом деле разрешены любые ингредиенты – мясо, овощи, грибы. Можно сказать, что это испанский эквивалент итальянского ризотто. Наверное, у каждой хозяйки есть свой рецепт этого знаменитого блюда. Рецепт паэльи Время: 40 минут Порций: 4 Это просто невероятное наслаждение / Илюстративное фото подачиunsplash Ингредиенты: – 1 красный перец; – 1 большая луковица; – 2 зубчика чеснока; – 1 стакан замороженного горошка; – 3 помидора; – 250 грамм мидий; – 1 куриное филе; – 1 килограмм ассорти из морепродуктов; – 2 стакана риса; – свежая петрушка по желанию; – соль и перец по вкусу; – шафран. Приготовление: Нарезанную кубиками курицу обжарьте на оливковом масле. Мелко нашинкуйте лук и чеснок. Перец измельчите соломкой. Как только курица подрумянится, добавьте в сковороду лук, чеснок, перец и готовьте, пока лук не станет прозрачным и все не поплывет соком. В отдельную сковороду добавьте морепродукты и обжарьте, пока все не станет золотистым. Затем все ингредиенты смешайте в одной сковороде с курицей и овощами, добавив помидоры нарезанные. Не забывайте все время постепенно помешивать. Затем добавьте горошек и воду – два стакана воды на стакан риса. Теперь добавьте столько шафрана, чтобы все стало желтым. Высыпьте рис в сковороду. Когда рис впитает большую часть жидкости, посыпьте сверху измельченной петрушкой и накройте сковороду. Если не знаете, что приготовить на изысканный завтрак, воспользуйтесь этим хрустящим рецептом брускетты. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Забудете о чебуреках: рецепт азербайджанских кутабов с мясом или с сыромМакароны, которые не навредят фигуре: простой рецепт со свеклойКак начинают день настоящие гурманы: 3 самые вкусные тосты на завтракВ чем секрет идеального соуса: томатная паста – рецепт, который можно приготовить домаКак приготовить сырники с ягодами: что сделает вкус нежным, а текстуру шелковистой