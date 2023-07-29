Ароматная горячая сковорода: традиционная паэлья – готовим шаг за шагом

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Паэлья с морепродуктами – любимое блюдо испанцев. Это очень ароматная сковорода, насыщенная разными вкусами и текстурами.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Паэлья – это настоящий кулинарный праздник. Следуя пошаговому рецепту, вы легко ее приготовите.

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Паэлья – традиционное испанское блюдо. Происходит из провинции Валенсия, расположенной на Средиземном море. Основными ингредиентами паэльи являются рис и морепродукты, но на самом деле разрешены любые ингредиенты – мясо, овощи, грибы.

Можно сказать, что это испанский эквивалент итальянского ризотто. Наверное, у каждой хозяйки есть свой рецепт этого знаменитого блюда.

Рецепт паэльи

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Это просто невероятное наслаждение / Илюстративное фото подачиunsplash

Ингредиенты:
– 1 красный перец;
– 1 большая луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 стакан замороженного горошка;
– 3 помидора;
– 250 грамм мидий;
– 1 куриное филе;
– 1 килограмм ассорти из морепродуктов;
– 2 стакана риса;
– свежая петрушка по желанию;
– соль и перец по вкусу;
– шафран.

Приготовление:

  • Нарезанную кубиками курицу обжарьте на оливковом масле.
  • Мелко нашинкуйте лук и чеснок.
  • Перец измельчите соломкой.
  • Как только курица подрумянится, добавьте в сковороду лук, чеснок, перец и готовьте, пока лук не станет прозрачным и все не поплывет соком.
  • В отдельную сковороду добавьте морепродукты и обжарьте, пока все не станет золотистым.
  • Затем все ингредиенты смешайте в одной сковороде с курицей и овощами, добавив помидоры нарезанные.
  • Не забывайте все время постепенно помешивать.
  • Затем добавьте горошек и воду – два стакана воды на стакан риса.
  • Теперь добавьте столько шафрана, чтобы все стало желтым.
  • Высыпьте рис в сковороду.
  • Когда рис впитает большую часть жидкости, посыпьте сверху измельченной петрушкой и накройте сковороду.

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