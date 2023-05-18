Ароматное банановое печенье всего за полчаса: дети будут в восторге

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Admin
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Бананы очень ароматные, вкусные и питательные, но в чистом виде быстро надоедают.

Потратьте всего полчаса и приготовьте из них легкое печенье к чаю.

Для этого необходимо подготовить ряд продуктов:

  • 3 средних банана;
  • 0,24 килограмма белой муки;
  • 0,1 килограмма сливочного масла;
  • 0,2 килограмма сахарного песка;
  • 1 куриное яйцо;
  • 1 чайная ложка пищевой соды;
  • 0,5 чайной ложки мускатного ореха;
  • 0,5 чайной ложки молотой корицы;
  • 0,5 чайной ложки гвоздики;
  • 1 щепотка поваренной соли.

Включите духовой шкаф для разогрева до +175 градусов.

Подержите сливочное масло при комнатной температуре, чтобы оно стало мягче, а потом добавьте к нему сахарный песок и взбейте миксером.

Следом вбейте яйцо и перемешайте массу тем же образом.

В отдельной посуде разомните бананы и соедините их с содой. Не трогайте смесь в течение нескольких минут.

Затем смешайте масло с бананами и добавьте туда же муку, пряности и соль.

После тщательного перемешивания ложкой выложите массу небольшими порциями на противень, застеленный пергаментом.

Поставьте его в духовой шкаф и выпекайте на протяжении 12-13 минут. 

Готовое печенье должно приобрести золотистый оттенок.

 

 

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