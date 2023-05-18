Ароматное банановое печенье всего за полчаса: дети будут в восторге

Бананы очень ароматные, вкусные и питательные, но в чистом виде быстро надоедают.
Потратьте всего полчаса и приготовьте из них легкое печенье к чаю.
Для этого необходимо подготовить ряд продуктов:
- 3 средних банана;
- 0,24 килограмма белой муки;
- 0,1 килограмма сливочного масла;
- 0,2 килограмма сахарного песка;
- 1 куриное яйцо;
- 1 чайная ложка пищевой соды;
- 0,5 чайной ложки мускатного ореха;
- 0,5 чайной ложки молотой корицы;
- 0,5 чайной ложки гвоздики;
- 1 щепотка поваренной соли.
Включите духовой шкаф для разогрева до +175 градусов.
Подержите сливочное масло при комнатной температуре, чтобы оно стало мягче, а потом добавьте к нему сахарный песок и взбейте миксером.
Следом вбейте яйцо и перемешайте массу тем же образом.
В отдельной посуде разомните бананы и соедините их с содой. Не трогайте смесь в течение нескольких минут.
Затем смешайте масло с бананами и добавьте туда же муку, пряности и соль.
После тщательного перемешивания ложкой выложите массу небольшими порциями на противень, застеленный пергаментом.
Поставьте его в духовой шкаф и выпекайте на протяжении 12-13 минут.
Готовое печенье должно приобрести золотистый оттенок.