Ароматное лакомство на зиму: рецепт варенья из персиков с лавандой

Лето — идеальное время для того, чтобы готовить домашние заготовки на зиму.
Летом на рынке полно фруктов и ягод, а значит самое время готовить варенья и джемы на зиму. Если у вас есть возможность добавить в варенье ароматные травы, результат вас удивит.
Варенье из персиков можно дополнить цветами лаванды и получится очень изысканное и оригинальное лакомство, которое порадует вас зимой. Рецептом поделились на сайте Due amiche in cucina.
Персиковое варенье с ароматом лаванды
Ингредиенты:
- 1 кг персиков без отходов;
- 500 г сахара;
- 1 пакетик пектина;
- 2 столовые ложки свежих цветков лаванды.
Накануне насыпьте сахар в герметичную банку, добавьте лаванду и плотно закройте.
Очистите персики и удалите косточки, нарежьте плоды кубиками и положите в кастрюлю.
Выньте цветы лаванды из сахара и добавьте пектин, положите в кастрюлю с персиками и хорошо перемешайте.
Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения, варите на сильном огне 3 минуты, снимите с огня и перемешайте, чтобы снять пену.
Разлейте варенье по стерилизованным банкам, заполните их наполовину, добавьте несколько свежих цветков лаванды и до краев заполните вареньем.
Банки герметично закройте и переверните вверх дном, оставив так на 5 минут.
Снова переверните банки, дайте им полностью остыть, промаркируйте и храните в темном и сухом месте.
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