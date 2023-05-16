Ароматное миндальное печенье с кокосом к чаю: магазинное и рядом не стоит

По
Admin
-
0
20

Такое печенье готовится без традиционной пшеничной муки и обладает приятным кокосово-миндальным ароматом.

Его можно украсить кусочками шоколада или вареньем.

Для выпечки подготовьте такой набор продуктов:

  • 0,25 килограмма миндальной муки;
  • 0,07 килограмма кокосового масла;
  • 0,075 килограмма кокосовой стружки;
  • 2 куриных яйца;
  • полторы чайной ложки ванильного экстракта;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • 0,5 чайной ложки поваренной соли
  • 0,15 килограмма коричневого сахарного песка.

Соедините в миске муку, кокосовую стружку, сахар, соль и разрыхлитель.

Немного взбейте яйца и добавьте к ним ванильный экстракт и кокосовое масло.

Смешайте обе массы и сформируйте ком из теста.

Прикройте миску с ним пищевой пленкой и поместите в холодильник на несколько часов.

Включите духовой шкаф, чтобы он нагрелся до +190 градусов.

Подготовьте противень с пергаментом для выпечки.

Поделите приготовленное тесто на нужное количество кусочков и слепите из каждого печенюшки любой формы (кружочки, квадраты и так далее).

Можно сделать небольшие декоративные углубления с помощью вилки, зубочистки или других подходящих предметов

Переложите заготовку на противень и выпекайте на протяжении 12 минут.
 

 

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА