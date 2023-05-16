Ароматное миндальное печенье с кокосом к чаю: магазинное и рядом не стоит

Такое печенье готовится без традиционной пшеничной муки и обладает приятным кокосово-миндальным ароматом.

Его можно украсить кусочками шоколада или вареньем.

Для выпечки подготовьте такой набор продуктов:

0,25 килограмма миндальной муки;

0,07 килограмма кокосового масла;

0,075 килограмма кокосовой стружки;

2 куриных яйца;

полторы чайной ложки ванильного экстракта;

1 чайная ложка разрыхлителя;

0,5 чайной ложки поваренной соли

0,15 килограмма коричневого сахарного песка.

Соедините в миске муку, кокосовую стружку, сахар, соль и разрыхлитель.

Немного взбейте яйца и добавьте к ним ванильный экстракт и кокосовое масло.

Смешайте обе массы и сформируйте ком из теста.

Прикройте миску с ним пищевой пленкой и поместите в холодильник на несколько часов.

Включите духовой шкаф, чтобы он нагрелся до +190 градусов.

Подготовьте противень с пергаментом для выпечки.

Поделите приготовленное тесто на нужное количество кусочков и слепите из каждого печенюшки любой формы (кружочки, квадраты и так далее).

Можно сделать небольшие декоративные углубления с помощью вилки, зубочистки или других подходящих предметов

Переложите заготовку на противень и выпекайте на протяжении 12 минут.

