Ароматное миндальное печенье с кокосом к чаю: магазинное и рядом не стоит

Такое печенье готовится без традиционной пшеничной муки и обладает приятным кокосово-миндальным ароматом.
Его можно украсить кусочками шоколада или вареньем.
Для выпечки подготовьте такой набор продуктов:
- 0,25 килограмма миндальной муки;
- 0,07 килограмма кокосового масла;
- 0,075 килограмма кокосовой стружки;
- 2 куриных яйца;
- полторы чайной ложки ванильного экстракта;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 0,5 чайной ложки поваренной соли
- 0,15 килограмма коричневого сахарного песка.
Соедините в миске муку, кокосовую стружку, сахар, соль и разрыхлитель.
Немного взбейте яйца и добавьте к ним ванильный экстракт и кокосовое масло.
Смешайте обе массы и сформируйте ком из теста.
Прикройте миску с ним пищевой пленкой и поместите в холодильник на несколько часов.
Включите духовой шкаф, чтобы он нагрелся до +190 градусов.
Подготовьте противень с пергаментом для выпечки.
Поделите приготовленное тесто на нужное количество кусочков и слепите из каждого печенюшки любой формы (кружочки, квадраты и так далее).
Можно сделать небольшие декоративные углубления с помощью вилки, зубочистки или других подходящих предметов
Переложите заготовку на противень и выпекайте на протяжении 12 минут.