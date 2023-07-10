Описание приготовления:

Коньяк с медом и травами напиток не для застолья, а для умеренного употребления. Его хорошо принимать в начале заболевания, он прекрасно согреет в промозглую погоду или с мороза. Если нет той или иной травы, просто пропустите этот ингредиент.

Основной ингредиент: Мёд Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

Коньяк 500 Миллилитров

Мед 2 Ст. ложки

Чабрец (сухой) 1 Чайная ложка

Дубовая кора 1 Чайная ложка

Мелисса лимонная 1 Грамм

Трава зубровка 1/2 Чайных ложки

Кориандр (зерна) 1/2 Чайных ложки

Количество порций 1

Калорийность

241 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ароматный коньяк с медом и травами»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления ароматного коньяка с медом и травами.

В чистую сухую банку выложите травы, специи и кору дуба. Вместо коры дуба я использовала специальную дубовую щепу.

Выложите в банку листья мелиссы.

Добавьте мед.

Влейте в банку коньяк и плотно ее закройте. Хорошенько встряхните. Уберите в темное место и настаивайте в течение двух недель. После этого коньяк процедите, перелейте в бутылки и плотно закройте. Дайте постоять еще 2-3 дня и подавайте.

После этого коньяк процедите, перелейте в бутылки и плотно закройте. Дайте постоять еще 2-3 дня и подавайте.

Приятного употребления!