Описание приготовления:
Коньяк с медом и травами напиток не для застолья, а для умеренного употребления. Его хорошо принимать в начале заболевания, он прекрасно согреет в промозглую погоду или с мороза. Если нет той или иной травы, просто пропустите этот ингредиент.
Основной ингредиент: Мёд Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки
Состав / Ингредиенты:
- Коньяк 500 Миллилитров
- Мед 2 Ст. ложки
- Чабрец (сухой) 1 Чайная ложка
- Дубовая кора 1 Чайная ложка
- Мелисса лимонная 1 Грамм
- Трава зубровка 1/2 Чайных ложки
- Кориандр (зерна) 1/2 Чайных ложки
Количество порций 1
Калорийность
241 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Ароматный коньяк с медом и травами»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления ароматного коньяка с медом и травами.
В чистую сухую банку выложите травы, специи и кору дуба. Вместо коры дуба я использовала специальную дубовую щепу.
Выложите в банку листья мелиссы.
Добавьте мед.
Влейте в банку коньяк и плотно ее закройте. Хорошенько встряхните. Уберите в темное место и настаивайте в течение двух недель. После этого коньяк процедите, перелейте в бутылки и плотно закройте. Дайте постоять еще 2-3 дня и подавайте.
После этого коньяк процедите, перелейте в бутылки и плотно закройте. Дайте постоять еще 2-3 дня и подавайте.
Приятного употребления!