«Артек» потратит почти 95 млн рублей на видеокамеры

Руководство МДЦ «Артек» планирует оборудовать детский центр системой видеонаблюдения и видеорегистрации. На эти цели выделено около 94,8 млн рублей. Извещение о подаче заявок на электронный аукцион размещено на портале госзакупок.

Несколько детей в «Артеке» в Крыму заболели коронавирусом В стоимость контракта входит закупка материалов и оборудования, затраты на доставку и погрузку, монтаж системы видеонаблюдения, оформление всех документов на товар и другое. При этом, гарантия на систему должна быть не менее трех лет.

«Артек» планирует оборудовать систему видеонаблюдения из 108 цилиндрических и 124 купольных IP-видеокамер, которыми оснастят всю внутреннюю территорию объекта, коридоры, холлы и другие помещения», — уточняется в сообщении.