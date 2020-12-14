Асфальтирование дорог и тротуаров в Москве

Особенности укладки асфальта

Асфальт — это специальная смесь, в состав которой входят битумы и песок, либо же гравий и щебень. Специалистами по укладке дорог применяется различное соотношение составляющих для данного раствора.

Для такой роботы вам может понадобится виброплита. Прежде же чем начать укладку, нужно определить — какое именно необходимо покрытие, ведь их существует три вида.

Виды укладки асфальта:

традиционное асфальтирование тротуаров в Москве;

покрытие бетоном или же довольно популярный способ — «холодный асфальт»;

укладка литой смесью битумов.

Применение асфальта в качестве покрытия для автомобильных и прочих дорог — это, несомненно, самое правильное решение. А все потому, что он считается самым стойким видом покрытия к влиянию внешней среды, и очень важно, что асфальт имеет высокую износоустойчивость.

При произведении правильной подготовки и укладки этого материала, отменное дорожное покрытие на довольно длительный период времени гарантировано. Асфальт подходит не только для дорог, но и для того, чтобы дорожка к подъезду или небольшая тропинка в парке выглядела красиво и также хорошо служила.

Укладка асфальта нового включает в себя несколько обязательных стадий:

осуществление земляных работ и прочих подготовительных действий по отношению к будущему дорожному полотну;

после того, как щебеночно-песчаная смесь будет тщательно утрамбована, необходимо произвести укладку крупнозернистого асфальта, его уплотняют при помощи специального катка;

следующий этап — непосредственно укладка мелкозернистого асфальта.

Но, важно знать, что только качественного выполнения укладки будет недостаточно, чтобы асфальт служил долго, нужно еще соблюдать некоторые правила ухода за покрытием асфальта: