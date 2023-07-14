Ассорти из овощей на зиму

Иногда хочется подать к столу и огурчики, и томаты, и перец, но открывать сразу три заготовки нет никакого желания. Это поправимая ситуация. Закройте на зиму ассорти из овощей, и тогда не придется думать над тем, какую же именно закуску подать к столу.

Такая заготовка — спасение, когда внезапно нагрянули гости. Достали одну баночку, и уже через минуту на столе красуются яркие и аппетитные овощи. К слову, для приготовления такой закуски советуем брать плотные помидоры маленького размера, которые не имеют повреждений. Что касается огурчиков, то они должны быть также небольшими и упругими.

Как приготовить вкусное ассорти из овощей

Все овощи и пряности, которые указаны в данном рецепте заготовки, рассчитаны на одну банку. Увеличивайте количество ингредиентов в соответствии с тем, сколько емкостей вам нужно наполнить.

Ингредиенты

Помидор8 шт. Огурцы4 шт. Болгарский перец2 шт. Лук0,5 шт. Перец чили по вкусу Петрушка0,25 пуч. Чеснок3 шт. Черный перец (горошком)3 шт. Гвоздика2 шт. Вода1 л Соль1 ст. л. Сахар2 ст. л. Уксус70 мл

Приготовление

Тщательно промойте овощи. Просушите их при помощи бумажных полотенец. Удалите плодоножку и семена из болгарского перца. Нарежьте его соломкой шириной до 1 см. Очистите лук. Нарежьте его полукольцами. Очистите чеснок. Нарежьте острый перец колечками. Промойте петрушку. Обсушите ее. Проткните помидоры в области плодоножки, используя зубочистку. Огурцы нарежьте колечками.В стерилизованную банку поместите веточки петрушки. Добавьте горошины черного перца, чеснок и гвоздику. Сверху поместите репчатый лук и сладкий перец. Далее выложите колечки жгучего перца. Слегка встряхните банку.Затем выложите огурцы, немножко утрамбовывая их при помощи ложки. Половина банки заполнена. Затем выложите помидоры до самого верха емкости.Приготовьте маринад. Влейте в кастрюлю воду. Доведите ее до кипения. Залейте овощи горячей водой. Оставьте их на 10 минут при комнатной температуре. Затем слейте кипяток в кастрюлю. Добавьте в воду соль и сахар. Хорошенько перемешайте. Доведите содержимое кастрюли до кипения. Подержите смесь на огне еще 2–3 минуты. Потом уберите кастрюлю с огня.Влейте в воду столовый уксус. Хорошенько перемешайте. Залейте готовым маринадом овощи. Закройте банку крышкой. Переверните ее вверх дном и укутайте полотенцем. Оставьте на кухне до полного остывания.

Ассорти из овощей следует хранить в погребе или в кладовке, где достаточно прохладно и нет доступа прямых лучей солнца. Также заготовку можно оставить в холодильнике, не опасаясь за то, что банка взорвется.