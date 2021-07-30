Аварийную подпорную стену на улице Дроздова уже на следующей неделе обследуют специалисты

Аварийную подпорную стену по улице Дроздова уже на следующей неделе обследуют специалисты. Об этом в ответ на запрос нашему телеканалу сообщил директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Напомним, жители дома на центральном холме заволновались, когда увидели, что из подпорной стены в их дворе начали высыпаться огромные валуны.

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ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Мы выедем туда с комиссией Департамента, проверим, плюс сообщим в Севприроднадзор по отводу. Посмотрим. Как производится отвод ливневых стоков участка, есть ли вообще какая-то угроза. В настоящий момент у нас 5 подпорных стенок находится в проекте. Три уже готовы. Соответственно мы в плановый период будем включать все аварийные участки. У нас порядка 70-ти подпорных стен, которые вызывают сегодня определенное волнение. В этом году мы пять делаем. Соответственно, будем включать в плановый период и будем восстанавливать».