Авиабилеты в Крым подешевели

Стоимость авиабилетов в Крым в июле-августе этого года в среднем снизилась на 15-25 % в зависимости от направления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расширение логистических возможностей и географии прилётов делает полуостров ещё более доступным для россиян, что особенно важно ввиду развития внутреннего туризма. Об этом заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Фото: Гала Амарандо

Только за первые 10 дней июля Крым принял 400 тысяч туристов.

— В июле мы рассчитываем принять до 1,5 млн туристов, что сопоставимо с прошлым годом, — сказал министр.

В разрезе общей структуры турпотока в Крым на авиасообщение приходится 35,5%, на Крымский мост порядка 60% и на жд транспорт около 5%. Росту турпотока способствует расширении географии полетов.

Так 11 июля Международный аэропорт «Симферополь» принял первый в новейшей истории Крыма прямой рейс из Владивостока. Двухпалубный 522-местный лайнер Boeing 747 прибыл 11 июля с полной загрузкой. Прямое авиасообщение между столицами Республики Крым и Приморьем открыла авиакомпания «Россия», совместно с туроператором «Библио-Глобус». Ранее рейсы из Владивостока выполнялись с промежуточными посадками в других аэропортах.

— Все, что связано с развитием курортов и туризма, сейчас на первом месте в экономике полуострова. Сейчас внимание приковано к внутреннему туризму, он становится одним из серьезных драйверов экономики нашей страны, — сказал министр. При этом, он подчеркнул, что успешность сезона также во многом зависит от того, как в Крыму будут соблюдены требования Роспотребнадзора и какие впечатления оставят курорты полуострова у гостей полуострова.