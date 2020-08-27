Авиакомпании продлевают полеты в Крым осенью из-за высокого спроса

Программа полетов в Крым осенью продлены из-за высокого спроса, передает пресс-служба аэропорта «Симферополь».

Аэропорт «Симферополь» обслужил рекордное число пассажиров за сутки Так, рейсы из Курска, Тамбова и Брянска продолжатся до конца сентября, а из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара, Уфы, Чебоксар, Казани, Нижнего Новгорода и Белгорода — до конца октября. Также из некоторых городов запускаются дополнительные рейсы.

«Полеты в Крым во второй половине лета как никогда пользуются высоким спросом. 23 августа был установлен исторический рекорд для аэропорта — принято и отправлено 250 регулярных рейсов за сутки. Несмотря на высокий траффик августа, в годовом выражении количество обслуженных рейсов продолжает значительно уступать показателям 2019 года из-за ситуации с COVID-19», — сообщает коммерческий директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Сергей Дяйкин.