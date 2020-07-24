Авиарейсы между Симферополем и Нижним Новгородом станут ежедневными

С 25 июля прямое авиасообщение между крымской столицей и Нижним Новгородом станет ежедневным, передает пресс-служба аэропорта «Симферополь».

Частота полетов Симферополь-Воронеж увеличилась до четырех раз в неделю Новые рейсы открывает авиакомпания «Уральские авиалинии». Авиакомпания будет осуществлять ежедневные рейсы до 24 октября на лайнерах Airbus A320. Время в пути составит около двух с половиной часов.

Этим летом частота полетов между столицами Республики Крым и Нижегородской областью увеличится по сравнению с прошлым годом в три раза: с 4 до 12 рейсов в неделю.