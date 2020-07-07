Авиарейсы между Владивостоком и Крымом откроются в июле впервые с 2015 года

В субботу будет открыто прямое авиасообщение между Владивостоком и Симферополем, передает пресс-служба аэропорта «Симферополь».

Аэропорт «Симферополь» увеличит маршрутную сеть полетов в четыре раза «Наш аэропорт примет прямой рейс из столицы Приморья впервые с 2015 года», — уточнили в сообщении.

Полеты между аэропортом Симферополь и Владивостоком будут осуществляться каждую неделю: из Владивостока – по субботам, из Крыма – по воскресеньям авиакомпанией «Россия» на двухпалубном широкофюзеляжном лайнере Boeing 747. Время в пути составит около 10 часов.