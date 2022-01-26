Австрийский архитектор оперного театра в Севастополе отреагировал на санкции Украины

Фото: ForPost

«Я не планирую ездить в Чернобыль на каникулы». Так австрийский архитектор, директор фирмы Coop Himmelb(l)au Вольф Дитер Прикс прокомментировал запрет на поездки по территории Украины. Эта и другие меры входят в санкционный пакет, который несколько дней назад подписал президент Зеленский. Как пишет новостной портал ForPost, ссылаясь на австрийские СМИ, Прикс равнодушно воспринял это событие.

Санкции с украинской стороны вызваны строительством театра оперы и балета в рамках культурного кластера на мысе Хрустальный. Архитектурный проект здания разрабатывала фирма Coop Himmelb(l)au. Теперь компании нельзя заниматься деятельностью на Украине. Активы компании и лично Прикса и ещё пяти представителей офиса на этой территории подлежат заморозке. Также им запретили ездить на Украину.

В архитектурном бюро пояснили: проект заказали из Москвы, а культурные сооружения не попадают под действие санкций в принципе.

В конце концов, это не атомная электростанция и не казарма, заявил Прикс в интервью информационному агентству APA. Дебаты вокруг проекта 77-летний архитектор назвал «достаточно лицемерными», а критику в свой адрес «основанной на двойных стандартах».

«Я хочу видеть того, кто отказывается от заказов в Крыму или в Сибири», – подчеркнул он.

Напомним, Театр оперы и балета на мысе Хрустальный должен быть готов в 2023 году. Однако намного быстрее предполагается построить 12-этажный дом на 238 квартир. Правда, до конца не понятно, кто там будет жить. В начале января этого года редакция НТС получила официальный ответ из Севгосстройнадзора, в котором значилось, что здание не является общежитием для сотрудников будущих учреждений культуры. В документе также говорилось, что здание «некоммерческого назначения» и на его строительство Департамент архитектуры выдал разрешение.