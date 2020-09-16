Автобус и легковой автомобиль столкнулись на улице Гоголя

Фото: «Автопартнер. Крым» / «ВКонтакте»

В самом центре города, на улице Гоголя, произошла авария. Около полудня столкнулись автобус №2 и легковой автомобиль «Тойота», пишет новостной портал ForPost со ссылкой на информацию очевидцев, размещенную в соцсетях.

На фотографии видно, что оба транспортных средства стоят по направлению в сторону площади Ушакова в районе остановки «Университет».

Пользователи в группе «Автопартнер.Крым» высказали несколько предположений. По одной из версий, водитель легковушки пропустил поворот, а позже, не заметив автобус, столкнулся с ним.

Ещё одно предположение – водитель пропустил сигнал светофора, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом, отчего «Тойоту» развернуло

В пресс-службе Управления МВД России по Севастополю сообщили, что информация об этом ДТП не поступала, уточняет ForPost.