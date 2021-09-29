Автобусы на маршруте №12 в Севастополе будут работать до поздней ночи

Автобусы на маршруте №12 в Севастополе будут работать до 2:00 ночи ежедневно. Это нововведение вступает в силу с 1 октября, сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Решение приняли в связи с многочисленными обращениями горожан в адрес профильного департамента.

Кроме того, в ночное время уже работает автобусный маршрут № 109 – автобусы курсируют до 2:00 ночи, а троллейбус № 10 и автобусы № 9, 16, 94 работают до 1:00 ночи.

Еще 17 маршрутов общественного транспорта заканчивают работу в промежутке от 23:00 до 00:00.

Актуальное расписание общественного транспорта можно посмотреть на специализированном сайте. Пожаловаться на нарушения графика движения можно через «Интернет-приемную» Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.