Автоматические ароматизаторы для авто: виды, преимущества, особенности выбора

Запахи – важная составляющая нашей жизни. Приятно, когда вокруг распространяются привычные, нежные легкие ароматы, которыми оснащены автоматически ароматизаторы для автомобилей. Данную продукцию можно купить оптом на сайте AgoraCompany.ru/. Это один из наиболее популярных аксессуаров, который используется автомобилистами.

Использование автоматических освежителей воздуха – это в первую очередь удобство. В машине всегда будет приятно пахнуть, а водителю только раз в пару месяцев придется заменить пустой баллончик на новый.

Особенностью автоматических распылителей является то, что им можно задать определенный интервал времени, через который они будут выдавать новую порцию приятно пахнущего вещества. Представлен и широкий спектр ароматов – фруктовые, цветочные, древесные.

Привычные освежители воздуха – аэрозольные баллоны с кнопкой. Автоматические – специальные устройства с механизмом, который оснащен таймером, куда помещается специальный баллон с аэрозоль. Звучит, вероятно, сложно, но на самом деле конструкция проста. Пластиковый или металлический корпус оснащен специальным устройством, которое способно привести к движению клапан. Это мини-электродвигатель и редуктор, которые выполняют функцию нажатия на распылитель. На устройстве располагается таймер, при помощи которого можно установить частоту распыления средства. Интенсивность распыления контролируется частотой впрыскивания. При необходимости устройство можно выключить и использовать в ручном режиме.

Освежители воздуха бывают двух типов:

Нейтрализующие запахи – ингредиенты, находящиеся в составе, при распылении поглощают молекулы неприятные запахи.

Ароматизирующие – просто маскируют неприятные запахи.

Автоматические ароматизаторы для авто набирают популярность, потому что имеет массу преимуществ:

Устройство достаточно настроить один раз, после чего нет необходимости контролировать процесс распыления – в автомобиле будет всегда поддерживаться приятный аромат.

Интенсивность аромата и частоту распыления можно подобрать исходя из собственных предпочтений.

Невысокая стоимость устройства.

Широкий спектр ароматов.

Может использовать от 1 до 2 месяцев без замены баллона.

Большинство моделей идеально размещаются в автомобильном подстаканнике.

Из недостатков можно отметить стоимость – они выше, чем стандартные картонные ароматизаторы, но эффект сохраняется на более длительное время. При индивидуальной непереносимости отдельных компонентов могут проявиться аллергические реакции.

Современные автоматические системы оснащены активной очищающей углеродной пастой. В процессе работы элементы «ловят» молекулы неприятного запаха, расщепляют его, а затем наполняют воздух приятным ароматом. Эти вещества безопасны для детей, животных и беременных женщин.