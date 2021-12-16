Рольставни на окна: преимущества и особенности конструкций

Традиционно окна жилых домов принято защищать металлическими решетками. Однако сегодня все более широкое применение находят рольставни. Эти выдвижные конструкции доказали свою эффективность в защите коммерческих помещений от непрошенных гостей. Теперь все чаще рольставни устанавливаются в загородных домах, коттеджах и даже на окнах многоэтажек.

Ключевые особенности

Рольставни — это полотно из алюминия, которое надежно защищает окна от повреждений. Такая конструкция является великолепной альтернативой традиционным металлическим решеткам. Срок эксплуатации и сохранность эстетичного внешнего вида зависит от качества ухода за рольставнями. Их нужно регулярно очищать от загрязнений и бережно эксплуатировать в соответствии с техническими возможностями.

Монтаж таких конструкций стоит доверять исключительно профессионалам. Только в этом случае можно гарантировать качество, высокую скорость проведения работ, длительный срок службы. При грамотном выборе рольставней и корректной установке, вы непременно сможете оценить их весомые преимущества.

Защита от солнечных лучей. Рольставни можно опустить на половину оконного проема, что обеспечит летом приятную прохладу, и комфорт в утренние часы, если окна выходят на восточную сторону. Сохранение тепла в помещении. Наличие рольставен обеспечивает дополнительный воздушный зазор перед окном, что становится дополнительной теплоизоляцией. Привлекательный внешний вид. Эти конструкции могут быть выполнены в разнообразной цветовой гамме, что позволяет им гармонично дополнять архитектурный облик любого здания. Надежная защита от взломов. Повредить такие конструкции значительно труднее, чем традиционные оконные решетки.

Ко всему прочему нельзя не отметить удобство эксплуатации рольставен. Их можно открывать и закрывать с помощью пульта, если вы отдадите предпочтение автоматической системе управления. Такие автоматические жалюзи на пластиковые окна сегодня пользуются огромной популярностью. Это новый тренд оконного оформления, как в жилом помещении, так и в коммерческом, производственном.