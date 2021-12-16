Рольставни на окна: преимущества и особенности конструкций
Традиционно окна жилых домов принято защищать металлическими решетками. Однако сегодня все более широкое применение находят рольставни. Эти выдвижные конструкции доказали свою эффективность в защите коммерческих помещений от непрошенных гостей. Теперь все чаще рольставни устанавливаются в загородных домах, коттеджах и даже на окнах многоэтажек.
Ключевые особенности
Рольставни — это полотно из алюминия, которое надежно защищает окна от повреждений. Такая конструкция является великолепной альтернативой традиционным металлическим решеткам. Срок эксплуатации и сохранность эстетичного внешнего вида зависит от качества ухода за рольставнями. Их нужно регулярно очищать от загрязнений и бережно эксплуатировать в соответствии с техническими возможностями.
Монтаж таких конструкций стоит доверять исключительно профессионалам. Только в этом случае можно гарантировать качество, высокую скорость проведения работ, длительный срок службы. При грамотном выборе рольставней и корректной установке, вы непременно сможете оценить их весомые преимущества.
- Защита от солнечных лучей. Рольставни можно опустить на половину оконного проема, что обеспечит летом приятную прохладу, и комфорт в утренние часы, если окна выходят на восточную сторону.
- Сохранение тепла в помещении. Наличие рольставен обеспечивает дополнительный воздушный зазор перед окном, что становится дополнительной теплоизоляцией.
- Привлекательный внешний вид. Эти конструкции могут быть выполнены в разнообразной цветовой гамме, что позволяет им гармонично дополнять архитектурный облик любого здания.
- Надежная защита от взломов. Повредить такие конструкции значительно труднее, чем традиционные оконные решетки.
Ко всему прочему нельзя не отметить удобство эксплуатации рольставен. Их можно открывать и закрывать с помощью пульта, если вы отдадите предпочтение автоматической системе управления. Такие автоматические жалюзи на пластиковые окна сегодня пользуются огромной популярностью. Это новый тренд оконного оформления, как в жилом помещении, так и в коммерческом, производственном.