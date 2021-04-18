Автоматизация АЗС — Датчики топлива

Выбор правильного счетчика топлива

При рассмотрении вопроса об использовании расходомера топлива в дизельной системе дозирования, расходомер будет подсчитывать количество топлива в этой транзакции по мере его подачи. Это будет называться суммой пакета, эта сумма обычно сбрасывается перед каждой транзакцией. Следовательно, на большинстве расходомеров есть два итога, а другой — совокупный итог, который представляет собой общее количество топлива, переданного в течение срока службы расходомера, и, как правило, не сбрасывается. Для любой автоматизации АЗС необходим датчик топлива, его вы можете заказать на сайте https://pro-azs.ru/avtomatizatsiya-azs/datchik-toplivo.

Большинство расходомеров топлива будут механическими или цифровыми. Расходомер с батарейным питанием обычно имеет цифровой дисплей. В качестве альтернативы счетчик расхода топлива с тиковым числом будет механическим. Точность является еще одним фактором, который следует учитывать при выборе расходомера топлива. Заявленный рейтинг точности расходомера топлива будет зависеть от диапазона расхода расходомера. Например, расход топлива должен соответствовать минимальному расходу для поддержания точности.

Поэтому скорость потока должна быть еще одним соображением при выборе правильного расходомера. Литры в минуту — это наиболее распространенный расход, когда речь идет о расходомерах топлива. Измеритель, проверяющий расход топлива, измеряется в литрах в час из-за низкого уровня потребления. Дизель имеет максимальный общий расход 120 л / мин, поскольку он охватывает диапазон скорости, ожидаемый для заправки. Следовательно, вы должны ожидать более высокие скорости потока при выполнении объемной перекачки топлива и, следовательно, потребуется измеритель, способный измерять более высокие скорости потока до 500 л / мин.

Что такое пульсометр?

Пока компонент, который измеряет поток в системе, не имеет импульсного расходомера, он не отображает количество переданного топлива. Как следует из названия, вместо визуального отображения измеритель пульса отправляет электронный сигнал на удаленный приемник. Настройка на измерителе пульса обычно составляет один импульс на литр или частичный литр.