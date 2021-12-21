Автомобиль с людьми застрял в снежном плену на Ай-Петри

Легковой автомобиль с четырьмя пассажирами застрял на плато Ай-Петри в снежном заносе, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Эксперт КФУ назвал самые распространённые травмы в гололёд Ялтинские спасатели отправились на помощь пассажирам. Оказалось, что машина с людьми увязла в снегу в районе верхней станции канатной дороги «Мисхор — Ай-Петри».

«Спасатели на автомобиле «УАЗ» выехали на плато Ай-Петри. Прибыв на место, они при помощи лопат и автобуксира эвакуировали легковой автомобиль из снежного заноса. Троих пассажиров легковушки на служебном автомобиле доставили до поселка Охотничий», — уточнили в МЧС.