Автомобиль скорой помощи опрокинулся на улице Льва Толстого

Фото: «Подслушано в Севастополе» / ВКонтакте

Автомобиль скорой помощи лёг на борт на улице Льва Толстого. Авария произошла сегодня, сообщает новостной портал ForPost. Из-за ДТП автомобиль экстренной службы не только опрокинулся, но и лишился лобового стекла.

«Машина ехала на экстренный вызов, пациента в салоне не было. Удар пришёлся на заднее крыло автомобиля скорой во время переезда перекрёстка. Машина легла на бок. Пострадавших нет, вызов был обслужен другой бригадой», – уточнили детали ЧП в пресс-службе Севздрава.

Фото: «Подслушано в Севастополе» / ВКонтакте



По предварительным данным, второй участник аварии – автомобиль «ГАЗЕЛЬ». На месте ДТП работали сотрудники нескольких экстренных служб.