Автомобильные видеорегистраторы

Автомобильный видеорегистратор — это устройство давно знакомо и известно большому кругу автолюбителей. Это специализированное устройство безопасности предназначенное для фиксации видео и звука. Такие приборы фиксируют окружающую обстановку за бортом автомобиля. В настоящее времени спрос на них только растет. Появились более современные и технологичные модели. Автомобильный видеорегистратор предназначен в первую очередь для фиксации окружающей обстановки, за бортом автомобиля. Видеорегистратор устанавливается в салоне автомобиля на приборной панели (торпеде) и крепится на кронштейне – держателе, который как правило идет в комплекте вместе с другими прилагающими аксессуарами. Питание регистратора осуществляется от прикуривателя автомобиля либо подключается к электропроводке автомобиля, в этих случаях устанавливается специалистами. Видеорегистратор является прибором системы безопасности вашего автомобиля, а также вашей личной и имущественной безопасности.

Его не только можно, но и необходимо сочетать вместе с автомобильной сигнализацией. В настоящее время предоставлен большой выбор автомобильный видеорегистраторов: компактные и миниатюрные (скрытные модели), а также наиболее профессиональные, с большой разрешительной способностью и производительностью. Специфика работы видеорегистратора предусматривает за собой прием и регистрацию видео в большинстве случаев с записью звука и дальнейшем сохранением видеоматериала. Фиксация информации происходит на карту памяти SD, microCD, SDHC. Максимальный объем поддерживаемых карт памяти составляет до 64 ГБ. В современных более дорогих моделей помимо видео и звука идет фиксация GPS параметров т. е. место нахождения автомобиля.

Работа видеорегистратора рассчитана на фиксацию информации в определенные моменты, то есть с момента включения до момента выключения либо предусматривает круглосуточный режим работы, что является основным и рекомендуемым так как автомобиль который хранится на неохраняемой стоянке уязвим для совершения противоправных действий, поэтому круглосуточная фиксация видео и звука препятствует кражи из автомототранспорта. Со временем на рынке появляется все больше и больше различных марок и моделей видеорегистраторов от ведущих мировых производителей таких как «NVR» «Jagga» «SONY» «ASV –RF03» «PANAONICK» «SAMUNNG» «LG» «Star Light SL» «MOTOROLA».

При выборе немаловажно учитывать ее технические характеристики. Некоторые технические характеристики на которые необходимо обращать внимание: формат записи AVI, HD – высокое качество! Угол обзора от 100 до 180 гр. Количество каналов 1-2. Максимальный объем поддерживаемых карт памяти, USB вход и прочая информация. В настоящее время на рынке предоставлен большой ассортимент видеорегистраторов в различной ценовой категории. Цены на видеорегистраторы варьируют от 1000 до 30 000 рублей. Все модели видеорегистраторов имеют определенный гарантийный срок. Покупая видеорегистратор вы и ваше имущество будет под надежной защитой.