Автомобильный лифт для паркинга. Подъемники для паркингов

Выбираем автомобильный подъемник осознанно

Без автомобильного подъемника не сможет обойтись ни один автосервис. Но какой же из них приобрести лучше всего? Ведь так много разновидностей предоставляет современный рынок. Подъемник автомобильный нужен не один, а несколько. Именно поэтому нужно внимательно разобраться в их устройстве и предназначении.

Подъемники для паркингов PANDA LIFT – высокотехнологичные продукты с отличной пропускной способностью. Рекомендуем вам заказать автомобильный лифт для паркинга, чтобы соорудить современный паркинг в центре мегаполиса.

Повсеместный дефицит парковочного пространства сподвиг ведущих инженеров PANDA LIFT создать высокотехнологичную подъемную систему, которая оптимизирует парковочную площадь автостоянки. Лифт для паркинга создается индивидуально, в зависимости от задачи заказчика. Все элементы автоматической системы надежны, функциональны и безопасны.

В зависимости от типа привода авто подъемники подразделяются на:

с пневматическим приводом (можно обслуживать все колеса одновременно, либо предназначен для мелкого ремонта ходовой части);

с электрогидравлическим приводом (самый быстрый, хорошие эксплуатационные качества);

с электромеханическим приводом (наиболее экономный тип).

В зависимости от бюджета и вида выполняемых работ следует выбирать автомобильный подъемник. Еще нужно исходить из нужной конструкции подъемника, так как они бывают одностоечные, двухстоечные, четырехстоечные, параллелограммные и плунжерные.

Технические характеристики

Как и у любого вида техники, у автомобильных подъемников имеются технические характеристики: минимальная высота в помещении, время подъема на максимальную высоту, грузоподъемность, вес, потребляемая мощность, размеры площади, размеры подъемника. Обязательно необходимо учитывать требования, которые выставляются фирмами-производителями подъемников к фундаменту в помещении.