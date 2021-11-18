Автор проекта пл. Куйбышева в Симферополе раскритиковал его реализацию

Архитектор Кирилл Бабеев, один из авторов проекта благоустройства площади Куйбышева в Симферополе, раскритиковал реализацию проектных решений. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Работы по благоустройству площади Куйбышева в Симферополе почти завершены Кирилл Бабеев настраивает на замене теневого навеса вокруг фонтана, который является центральной конструкцией.

«Очень жаль, что администрация не настаивает на согласовании важных проектных изменений с авторским коллективом. Это непрофессионально и недальновидно. На площади могла бы появиться новая достопримечательность и эффектная фотозона в виде изящного теневого навеса с качелями и зеркальной подшивкой кровли, но, видимо, не в этот раз», – написал Бабеев в Facebook.