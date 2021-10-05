«Авторам» стихийной свалки в Севастополе грозят штрафами и проверками

Фото: Евгений Горлов/Facebook

Стихийную мусорную свалку у Борисовского рынка убрали. Об этом пишет новостной портал ForPost со ссылкой на директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

На эту проблему ранее в соцсетях попросили обратить внимание местные жители. Тогда выяснилось, что мусор выбрасывают предприниматели, которые работают недалеко – в торговом центре по адресу ул. Борисова, 5.

Евгений Горлов сообщил изданию, что свалку по его просьбе убрали добровольцы, и бюджетные деньги на это тратить не пришлось.

«Попросил людей, которые не знаю, каким способом это сделали, но убрали. Это было не за бюджет города, захотели просто люди оказать содействие безвозмездно», — заверил глава горхоза.

Евгений Горлов также рассказа, что продолжает проводить работу с предпринимателями, которые эту свалку организовали. Правда, уверенности, что они не сделают этого снова, у главы ведомства нет. Сейчас чиновник собирается сформировать группу инспекторов от Департамента горхоза, которые будут следить за ситуацией.

Директор профильного департамента считает, что причина проблемы – неверно настроенная логистика сборов отходов оператором.

«У некоторых была определена , у некоторых – нет. Но даже у тех, у кого была определена, нужно было пройти метров 50. Никто этого не делает, и выкидывают просто на зелёную зону. В моем понимании, это просто люди невоспитанные, да и всё», — отметил он.

Бороться с нарушителями предлагается жесткими штрафами и проверками. Кроме того, Горлов подчеркнул, что новый контейнер в привычном месте свалки устанавливать не будут.