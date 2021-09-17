Автошины Семперит – это продукция с низким уровнем шума и экономным расходом топлива

Компания «Semperit» занимается производством шин для легковых, грузовых, сельскохозяйственных автомобилей. В ассортименте есть покрышки для внедорожников, велосипедов и промышленного транспорта. Бренд занимает лидирующие позиции в Германии, однако известен и пользуется спросом в разных уголках мира.

Достоинства шины Semperit:

безопасность. Технические характеристики направлены на обеспечение безопасного движения в любых условиях эксплуатации. Для этого в покрышках реализован направленный рисунок протектора;

технология производства. Производитель использует в работе исключительно проверенное сырье. Продукция подходит как для стандартной ежедневной езды в городских условиях, так и для гонок на специальных трассах;

доступность. Отличается доступной ценой и отличными характеристиками. Для производства используется надежный и прочный материал. Подходят шины для высоких нагрузок. Резина Semperit активно используется на гоночных автомобилях

управляемость. Автошины Семперит обеспечивают минимальный тормозной путь в любых условиях езды. Автомобиль остается маневренным и управляемым при совершении маневров на высокой скорости;

уровень шума. Компания заботится о комфорте водителя и пассажиров. Поэтому продукция отличается минимальным уровнем шума и загрязнения окружающей среды.

Ассортимент продукции бренда

Купить шины Semperit можно в нашей компании по выгодным ценам. Предлагаем широкий ассортимент оригинальной продукции от производителя. Гарантируем надежность и долговечность покрышек.

Поможем с выбором модели с учетом пожеланий. У нас всегда есть ассортимент продукции, где можно выбрать модели для любых условий эксплуатации. Проконсультируем по любым вопросам, дадим профессиональные рекомендации.

Покрышки Semperit на рынке представлены летними и зимними моделями. Каждая из них имеет собственный стиль и уникальные технические особенности.

Летние шины показывают безопасность и экономичный расход топлива. Усовершенствованный состав резиновой смеси переносит раскаленный асфальт. Отличается продукция бренда низким уровнем сопротивления качению, которое может возникать при езде на высокой скорости.

Зимние модели

Водители характеризуют их исключительно с положительной стороны. Соответствуют всем характеристикам производителя, надежны, долговечны. Есть как шипованные, так и не шипованные варианты.

Благодаря пропитке специальным веществом управляемы и устойчивы на мокрой, заснеженной и обледенелой дороге. Безопасны в эксплуатации. Показывают низкий уровень шума при езде. Устойчивы к износу, поэтому их хватит на несколько сезонов, что экономит расходы водителя.