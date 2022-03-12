Автосписание с банковской карты без согласия должника – миф или реальность

По
Евгений
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Автосписание с банковской карты без согласия должника – миф или реальность

Расширения списка долгов для автоматического списания

Стоит также понимать, что никто не будет проводить автоматическое списание средств с банковской карты в момент появления долга. Основанием для запуска исполнительно производства служит решение суда, которое кредитор еще должен получить на руки. А в случае с долгами ЖКХ далеко не на каждого должника подают в суд, поскольку он несет материальные и трудовые затраты. Юрист в коммунальной службе обычно один, и подать в суд сразу на всех жильцов-должников не только не целесообразно, но просто не получится физически. Если за долги на гражданина не подали в суд, то и автоматическое списание с его карты невозможно.

Судебное решение – обязательное условие для открытия исполнительного производства и автоматического списания средств.

Другой важный момент, автоматическое списание средств за долги еще не вступило в силу. Закон Минюста отсрочил это событие на 3 месяца, и его запуск планируется летом 2021 года. Так что речь пока идет лишь об автоматическом аресте счета должника.

Автоматическая система для обмена информацией

В 2019 году была создана АСИП, которая получила более широкое внедрение в 2021 году. Она помогла исполнительной службе максимально быстро обмениваться информацией с разными банками и избавила от необходимости вести длительную письменную переписку.

Механизм работы АСИП достаточно простой и заключается в отправлении требования и запросов между ГИС и банками. Вкратце это выглядит так:

  1. ГИС отправляет запрос о наличие счетов должника в банки.
  2. После обработки запроса информационными системами банка выполняется поиск счета интересующего ГИС клиента.
  3. Если счет найден, об этом сообщается ГИС. При этом обратное сообщение должно быть отправлено не позднее часа (после того как счет клиента обнаружен в данном банке).
  4. Сотрудники ГИС принимают решение об автоматическом аресте счета. Запрос отправляется в банк.
  5. Банк блокирует счет и сообщает об этом в ГИС.
  6. ГИС формирует требование об автоматическом снятии денежных средств в счет погашения долга. Отправляет его в банк через АСИП.
  7. Сотрудники банка снимают средства с арестованного счета и направляют их в ГИС.
  8. Средства для взыскания найдены и могут быть отправлены кредитору или коммунальной службе.

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