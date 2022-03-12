Автосписание с банковской карты без согласия должника – миф или реальность

Расширения списка долгов для автоматического списания

Стоит также понимать, что никто не будет проводить автоматическое списание средств с банковской карты в момент появления долга. Основанием для запуска исполнительно производства служит решение суда, которое кредитор еще должен получить на руки. А в случае с долгами ЖКХ далеко не на каждого должника подают в суд, поскольку он несет материальные и трудовые затраты. Юрист в коммунальной службе обычно один, и подать в суд сразу на всех жильцов-должников не только не целесообразно, но просто не получится физически. Если за долги на гражданина не подали в суд, то и автоматическое списание с его карты невозможно.

Судебное решение – обязательное условие для открытия исполнительного производства и автоматического списания средств.

Другой важный момент, автоматическое списание средств за долги еще не вступило в силу. Закон Минюста отсрочил это событие на 3 месяца, и его запуск планируется летом 2021 года. Так что речь пока идет лишь об автоматическом аресте счета должника.

Автоматическая система для обмена информацией

В 2019 году была создана АСИП, которая получила более широкое внедрение в 2021 году. Она помогла исполнительной службе максимально быстро обмениваться информацией с разными банками и избавила от необходимости вести длительную письменную переписку.

Механизм работы АСИП достаточно простой и заключается в отправлении требования и запросов между ГИС и банками. Вкратце это выглядит так: