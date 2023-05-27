Аутентичный рецепт борща 1830 года: чем он отличается от того, что готовите вы

Гордость украинской кухни / Фото pexels
Ингредиенты:
для кваса:
– 3-5 свеклы (очень хорошо очищенной);
– теплая вода;
– соль (1,5 столовой ложки на литр воды);
– 1 столовая ложка сахара;
– петрушка, укроп, семена кориандра, пастернак, чеснок по вкусу;
– два куска темного ржаного хлеба;
для борща:
– 700 миллилитров кваса;
– 1 головка капусты;
– 1 килограмм очищенной свеклы;
– 1 килограмм свиных ребер с костью;
– 225 грамм сала;
– 2 желтые луковицы;
– сметана по вкусу.
Приготовление:
- Для приготовления кваса промойте и почистите свеклу.
- Нарежьте плоды на случайные куски и сложите в банке.
- Залейте тёплой водой, добавьте соль и специи.
- Добавление сахара и двух кусочков ржаного хлеба ускорит процесс брожения.
- Накройте квас и оставьте при комнатной температуре на 2 – 3 дня.
- Для приготовления борща залейте ребра водой и вскипятите, снимите пену с поверхности.
- Готовьте бульон на малом огне 2 часа.
- Достаньте мясо, срежьте его с костей и отставьте.
- Кости сверните в кастрюлю и варите около часа (количество воды должно уменьшиться вдвое).
- Процедите бульон.
- Нашинкуйте капусту и натрите на терке свеклу.
- Добавьте в бульон вместе с мясом и варите 30 минут после закипания на небольшом огне.
- На сковороде обжарьте нарезанное небольшими кубиками сало до золотистой корочки.
- Половину сала высыпьте в борщ вместе со свекольным квасом.
- На второй половине обжарьте нарезанный мелким кубиком лук до золотистого цвета.
- Добавьте зажарку в борщ, перемешайте, попробуйте и посолите и поперчите по вкусу.
- Оставьте вариться на маленьком огне еще 15 минут.
- Борщ должен настояться в теплом помещении в течение часа.
- В каждую порцию положите сметану и зелень.
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