Аутентичный рецепт борща 1830 года: чем он отличается от того, что готовите вы

По
Admin
-
0
33

Борщ – это особое украинское блюдо, которое является неотъемлемой частью нашей гастрономической культуры. За десятки лет его рецепт претерпел несколько трансформаций.

Борщ – фундаментальное блюдо украинской кухни. Без него трудно представить воскресный обед или любой праздник. Во все времена борщ готовили по разным рецептам с использованием особых продуктов. Приготовьте борщ на квасе по рецепту 1830 года, чтобы открыть новый взгляд на нашу кулинарную культуру.

Интересно Удовольствие от отдыха будет максимальным: что приготовить и не забыть взять на природу

Рецепт борща на квасе

Время: 3 часа
Порций: 6

Гордость украинской кухни / Фото pexels

Ингредиенты:
для кваса:
– 3-5 свеклы (очень хорошо очищенной);
– теплая вода;
– соль (1,5 столовой ложки на литр воды);
– 1 столовая ложка сахара;
– петрушка, укроп, семена кориандра, пастернак, чеснок по вкусу;
– два куска темного ржаного хлеба;
для борща:
– 700 миллилитров кваса;
– 1 головка капусты;
– 1 килограмм очищенной свеклы;
– 1 килограмм свиных ребер с костью;
– 225 грамм сала;
– 2 желтые луковицы;
– сметана по вкусу.

Приготовление:

  • Для приготовления кваса промойте и почистите свеклу.
  • Нарежьте плоды на случайные куски и сложите в банке.
  • Залейте тёплой водой, добавьте соль и специи.
  • Добавление сахара и двух кусочков ржаного хлеба ускорит процесс брожения.
  • Накройте квас и оставьте при комнатной температуре на 2 – 3 дня.
  • Для приготовления борща залейте ребра водой и вскипятите, снимите пену с поверхности.
  • Готовьте бульон на малом огне 2 часа.
  • Достаньте мясо, срежьте его с костей и отставьте.
  • Кости сверните в кастрюлю и варите около часа (количество воды должно уменьшиться вдвое).
  • Процедите бульон.
  • Нашинкуйте капусту и натрите на терке свеклу.
  • Добавьте в бульон вместе с мясом и варите 30 минут после закипания на небольшом огне.
  • На сковороде обжарьте нарезанное небольшими кубиками сало до золотистой корочки.
  • Половину сала высыпьте в борщ вместе со свекольным квасом.
  • На второй половине обжарьте нарезанный мелким кубиком лук до золотистого цвета.
  • Добавьте зажарку в борщ, перемешайте, попробуйте и посолите и поперчите по вкусу.
  • Оставьте вариться на маленьком огне еще 15 минут.
  • Борщ должен настояться в теплом помещении в течение часа.
  • В каждую порцию положите сметану и зелень.

Существует более семи десятков составленных и описанных рецептов красного борща. Обо всех секретах приготовления этого особенного блюда читайте тут.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА