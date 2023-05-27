Аутентичный рецепт борща 1830 года: чем он отличается от того, что готовите вы

Борщ – это особое украинское блюдо, которое является неотъемлемой частью нашей гастрономической культуры. За десятки лет его рецепт претерпел несколько трансформаций. Борщ – фундаментальное блюдо украинской кухни. Без него трудно представить воскресный обед или любой праздник. Во все времена борщ готовили по разным рецептам с использованием особых продуктов. Приготовьте борщ на квасе по рецепту 1830 года, чтобы открыть новый взгляд на нашу кулинарную культуру. Интересно Удовольствие от отдыха будет максимальным: что приготовить и не забыть взять на природу Рецепт борща на квасе Время: 3 часа

Порций: 6

Гордость украинской кухни / Фото pexels

Ингредиенты:

для кваса:

– 3-5 свеклы (очень хорошо очищенной);

– теплая вода;

– соль (1,5 столовой ложки на литр воды);

– 1 столовая ложка сахара;

– петрушка, укроп, семена кориандра, пастернак, чеснок по вкусу;

– два куска темного ржаного хлеба;

для борща:

– 700 миллилитров кваса;

– 1 головка капусты;

– 1 килограмм очищенной свеклы;

– 1 килограмм свиных ребер с костью;

– 225 грамм сала;

– 2 желтые луковицы;

– сметана по вкусу.

Приготовление:

Для приготовления кваса промойте и почистите свеклу.

Нарежьте плоды на случайные куски и сложите в банке.

Залейте тёплой водой, добавьте соль и специи.

Добавление сахара и двух кусочков ржаного хлеба ускорит процесс брожения.

Накройте квас и оставьте при комнатной температуре на 2 – 3 дня.

Для приготовления борща залейте ребра водой и вскипятите, снимите пену с поверхности.

Готовьте бульон на малом огне 2 часа.

Достаньте мясо, срежьте его с костей и отставьте.

Кости сверните в кастрюлю и варите около часа (количество воды должно уменьшиться вдвое).

Процедите бульон.

Нашинкуйте капусту и натрите на терке свеклу.

Добавьте в бульон вместе с мясом и варите 30 минут после закипания на небольшом огне.

На сковороде обжарьте нарезанное небольшими кубиками сало до золотистой корочки.

Половину сала высыпьте в борщ вместе со свекольным квасом.

На второй половине обжарьте нарезанный мелким кубиком лук до золотистого цвета.

Добавьте зажарку в борщ, перемешайте, попробуйте и посолите и поперчите по вкусу.

Оставьте вариться на маленьком огне еще 15 минут.

Борщ должен настояться в теплом помещении в течение часа.

В каждую порцию положите сметану и зелень.

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