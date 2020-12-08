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Азовское море оказалось на грани экологической катастрофы из-за сильного повышения солёности воды в течение последних трёх лет. Крымские специалисты вынуждены даже отлавливать медуз-корнеротов – они нарушают экологический баланс, пишет новостной портал ForPost со ссылкой на директора Севастопольского отделения океанографического института имени Зубова Николая Дьякова.

Учёный считает, что экосистема Азовского моря фактически оказалась разрушена. Нашествие беспозвоночных нарушило биологическую цепочку: они принялись поглощать планктон, который является кормовой базой для рыбы.

«Медузы угрожают другим обитателям моря. Такого ещё не было за всю историю наблюдений», — уточнил Николай Дьяков.

По его мнению, к плачевному состоянию Азовское море привели засуха и антропогенный фактор.

Тревожную информацию подтвердили в Росрыболовстве. В пресс-службе ведомства сообщили: из-за повышения солёности Азовского моря решено отлавливать медуз, так как они стали угрожать популяции хамсы. Для этого планируют применять практики, которыми пользуются на Дальнем Востоке.