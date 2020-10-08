Б/у спецтехника из Европы

Китайская спецтехника сейчас начала серьезно завоевывать мировой рынок, и в частности, это касается мини-погрузчиков. Интересно, что именно масштабная популярность данной техники среди покупателей во всем мире, стала толчком для китайских производителей начать выпускать и другое серьезное оборудование. Компания ООО «БФ-Логистик» предлагает электронный каталог портала https://bf-logistic.com.ua/, который содержит разноплановое импортное оборудование б/у от агротехники до строительных машин.

Рентабельность производства мини-погрузчиков в КНР

Поскольку внутренний рынок Китая не нуждался в огромном количестве погрузчиков, они стали масштабно экспортироваться заграницу. В 2004 году количество проданных мини-погрузчиков в мире составило более 100 тысяч единиц, и с каждым годом данная цифра становилась только больше. В результате китайские изготовители мини-погрузчиков получили место в двадцатке крупнейших производителей во всем мире.

Заинтересованность иностранными партнерами

Важно отметить, что китайские производители погрузчиков не только поразили большими объемами продаж, но и высоким качеством выпущенной техники. Кроме того, на китайские мини-погрузчики цена установлена очень низкая, поэтому они доступны многим. Дешевая рабочая сила и автоматизированный процесс на многих производствах позволили значительно снизить себестоимость изготавливаемых мини-погрузчиков. Это стало причиной большого спроса, и в результате многие европейские и американские компании заинтересовались китайскими производителями, и начали рассматривать вопрос партнерства.

Развитые производители мини-погрузчиков и другой спецтехники

Сейчас многие китайские производители имеют годовой денежный оборот такой, которому могут позавидовать многие иностранные партнеры. Например, компания XCMG еще в 1989 году зарекомендовала себя на внутреннем рынке, как надежный производитель. Дальнейшее привлечение иностранных технологий и капиталов позволило занять предприятию лидирующее место в данной отрасли производства. Сейчас на мировом рынке компания представлена 26 дочерними, и 14 совместными с европейскими и американскими, фирмами.

Производство мини-погрузчиков на мировом уровне

Сейчас ориентация на внутренний рынок в Китае является мало перспективной, поскольку количество выпускаемых ежегодно мини-погрузчиков несоизмеримо с числом их, которое необходимо для нужд страны. Поэтому производители нацелены на завоевание мирового рынка. Но учитывая число продаж и популярность китайских мини-погрузчиков в мире, с этим уже давно нет никаких проблем. И можно с уверенностью сказать, что данная отрасль китайской промышленности вряд ли будет переживать застой.