Бабушкин торт всего за 45 минут. Красивый, нежный и вкусный: ем и плачу от радости

В последнее время люди постоянно открывают для себя новые виды десертов. В особенности многих интересуют рецепты приготовления тортов. Например, удивительно, что существует тыквенный, картофельный и морковный торты.

Однако, также существует миндальный торт. Это особый вид десерта, который стоит обязательно попробовать. Появился миндальный торт в Испании. В Средние века это блюдо было новшеством для всего королевского двора.

Стоит попробовать сделать домашний миндальный торт.

Ингредиенты бисквита для миндального торта:

Сливочное масло — 120 г;

Яйца — 2 шт.;

Сахар — 100 г;

Греческий йогурт — ст. л.;

Цедра лимона;

Мука — 300 г;

Разрыхлитель — 10 г;

Ингредиенты для крема:

Молоко — 350 мл;

Желток — шт.;

Сахар — 100 г;

Цедра лимона;

Кукурузный крахмал — ст. л.;

Мука — ст. л.;

Сок лимона;

Миндаль — 100 г.

Приготовление миндального торта:

В глубокую тарелку разбиваем яйца, добавляем сливочное масло, сахарный песок и греческий йогурт. Также кладем в смесь цедру лимона и тщательно перемешиваем.

Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь. Руками замешиваем не липкое тесто, накрываем его пищевой пленкой и оставляем в холоде на 25 минут.

В сотейник для приготовления крема выливаем молоко, добавляем желток, сахар, цедру лимона и кукурузный крахмал. Выливаем в молоко сок лимона, взбиваем венчиком до однородности.

На медленном огне доводим молоко до загустения, создаем кремовую основу. Остужаем крем, накрываем пленкой в контакт.

Делим тесто на две равные части, раскатываем одну из частей в тонкий пласт, равный диаметру формы для выпечки. Выкладываем пласт в форму, формируем стенки и дно из теста.

Прокалываем дно теста вилкой в разных местах. Выкладываем в форму крем, выравниваем по поверхности.

Раскатываем вторую часть теста, вырезаем из пласта произвольные фигуры.

Полученные фигуры узором выкладываем на поверхность крема. Можно сделать жгут из остатков теста и выложить по окружности.

Нарезаем тонкими пластинками миндаль, посыпаем им верхушку торта. Выпекаем блюдо в духовке при 180 градусах 40 минут.

Торт можно посыпать сахарной пудрой для красоты. Однако, данный торт и без декора выглядит хорошо, имеет приятный цитрусовый аромат.