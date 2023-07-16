Бабушкин торт всего за 45 минут. Красивый, нежный и вкусный: ем и плачу от радости

В последнее время люди постоянно открывают для себя новые виды десертов. В особенности многих интересуют рецепты приготовления тортов. Например, удивительно, что существует тыквенный, картофельный и морковный торты.
Однако, также существует миндальный торт. Это особый вид десерта, который стоит обязательно попробовать. Появился миндальный торт в Испании. В Средние века это блюдо было новшеством для всего королевского двора.
Стоит попробовать сделать домашний миндальный торт.
Ингредиенты бисквита для миндального торта:
- Сливочное масло — 120 г;
- Яйца — 2 шт.;
- Сахар — 100 г;
- Греческий йогурт — ст. л.;
- Цедра лимона;
- Мука — 300 г;
- Разрыхлитель — 10 г;
Ингредиенты для крема:
- Молоко — 350 мл;
- Желток — шт.;
- Сахар — 100 г;
- Цедра лимона;
- Кукурузный крахмал — ст. л.;
- Мука — ст. л.;
- Сок лимона;
- Миндаль — 100 г.
Приготовление миндального торта:
В глубокую тарелку разбиваем яйца, добавляем сливочное масло, сахарный песок и греческий йогурт. Также кладем в смесь цедру лимона и тщательно перемешиваем.
Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь. Руками замешиваем не липкое тесто, накрываем его пищевой пленкой и оставляем в холоде на 25 минут.
В сотейник для приготовления крема выливаем молоко, добавляем желток, сахар, цедру лимона и кукурузный крахмал. Выливаем в молоко сок лимона, взбиваем венчиком до однородности.
На медленном огне доводим молоко до загустения, создаем кремовую основу. Остужаем крем, накрываем пленкой в контакт.
Делим тесто на две равные части, раскатываем одну из частей в тонкий пласт, равный диаметру формы для выпечки. Выкладываем пласт в форму, формируем стенки и дно из теста.
Прокалываем дно теста вилкой в разных местах. Выкладываем в форму крем, выравниваем по поверхности.
Раскатываем вторую часть теста, вырезаем из пласта произвольные фигуры.
Полученные фигуры узором выкладываем на поверхность крема. Можно сделать жгут из остатков теста и выложить по окружности.
Нарезаем тонкими пластинками миндаль, посыпаем им верхушку торта. Выпекаем блюдо в духовке при 180 градусах 40 минут.
Торт можно посыпать сахарной пудрой для красоты. Однако, данный торт и без декора выглядит хорошо, имеет приятный цитрусовый аромат.