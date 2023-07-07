Бадриджани с орехами: грузинский рецепт

Бокал вкусного грузинского вина, бадриджани с орехами и приятная компания — показатели того, что ваш ужин пройдет на ура. Уже представили себе эту картину? Тогда советуем приготовить на выходных бадриджани — аппетитные рулетики из баклажанов.

Эта грузинская закуска понравится всем любителям острой пищи. Ведь начинка овощных рулетиков очень пряная и достаточно пикантная. Уровень ее остроты вы можете регулировать самостоятельно, добавляя то или иное количество красного молотого перца.

Как приготовить бадриджани с орехами

Перед тем как переходить к обжарке главного ингредиента, его следует замочить в соленой воде. Это обязательный шаг во время приготовления такого блюда. Ведь после баклажан не будет впитывать в себя много масла при обжарке на сковороде.

Ингредиенты

Баклажан4 шт. Грецкие орехи200 г Кинза1 пуч. Петрушка1 пуч. Чеснок4 зуб. Кориандр1 щеп. Красный перец молотый1 щеп. Хмели-сунели1 щеп. Соль по вкусу Подсолнечное масло по вкусу Лук1 шт.

Приготовление

Тщательно промываем баклажаны под проточной водой. Нарезаем их тонкими пластинками вдоль. Выкладываем овощ в глубокую емкость. Заливаем его водой и добавляем соль. Оставляем на 20 минут при комнатной температуре.Обсушиваем баклажаны при помощи бумажных полотенец. Обжариваем их на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до румяности с двух сторон. Выкладываем овощ на бумажное полотенце, чтобы оно впитало в себя весь лишний жир. Готовим начинку. Очищаем репчатый лук. Измельчаем его и грецкие орехи, используя блендер либо мясорубку. Промываем кинзу и петрушку. Мелко нарезаем зелень. Добавляем ее, кориандр, красный перец, хмели-сунели и соль к луку с орехами.Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Добавляем чеснок к остальным ингредиентам. Перемешиваем всё до однородности. Если масса слишком густая, добавляем немного холодной воды. Затем снова всё перемешиваем. На край овощной пластинки выкладываем начинку. Сворачиваем жареный баклажан в рулетик. Проделываем это со всеми ингредиентами. Готово!

Затем нужно отправить блюдо на 1 час в холодильник, чтобы баклажан хорошенько пропитался всеми ароматами. Далее украшаем рулетики свежей зеленью и присыпаем их зернами граната. Приятного аппетита!